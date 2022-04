POZNATI BIZNISMEN TEŠKO POVREĐEN U NAPADU NOŽEM ISPRED KUĆE: Danima dobijao uznemiravajuće pozive PRETILI SU DA ĆE DA ME NABODU!

Ugledni niški biznismen I.S. (44) napadnut je nožem u svom dvorištu u niškom naselju Brzi Brod i tom prilikom je zadobio teške telesne povrede zbog kojih je zbrinut u bolnici.

Prema njegovim tvrdnjama, napao ga je nepoznati mladić, koji ga je optužio da uznemirava njegovu devojku. Biznismen objašnjava da je u petak najpre primio više pretećih telefonskih poziva i od devojke i od mladića nakon čega su mu oboje upali u dvorište.

- Pozivali su me telefonom i pretili mi da će da me nabodu. Nije mi bilo jasno zbog čega su se okomili na mene, naročito zato što to nije bio prvi put da dobijam pozive slične sadržine. Pre tri meseca ta devojka mi je telefonirala sa skrivenog broja i uznemiravala me što sam prijavio policiji. Tog dana oko 19 sati su mi uleteli u dvorište. Momak je vikao: "Zašto zoveš moju devojku?" Zatim je izvadio nož i zaleteo se na mene, udario me je u glavu, a onda posekao po rukama dok sam se branio - priča Nišlija.

Od udaraca se, kako dodaje, onesvestio i pao i tada je iščašio rame.

- Srećom da se tu zatekao jedan prijatelj koji ga je sprečio da me povredi još teže. Nakon što sam pao njih dvoje su pobegli. Moji radnici su pozvali Hitnu pomoć, bio sam na snimanju, primao infuziju, ustanovili su da sam zadobio tešku telesnu povredu - dodaje I.S.

Objašnjava da ne zna zbog čega je napadnut i da se oseća veoma neprijatno zbog ovog incidenta.

- Ispravan sam čovek, imam ozbiljan biznis, zapošljavam 50 ljudi, ne znam šta da mislim. Sve mi to deluje kao neka nameštaljka. Postoje telefonski listinzi koji dokazuju da su oni mene pozivali, a ne ja njih - ističe biznismen.

Policiju je o incidentu obavesti Hitna pomoć, a napadač se prema nezvaničnim informacijama ubrzo sam prijavio. Njemu je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati koje je isteklo, a tužilaštvo navodno nije tražilo određivanje pritvora.

