'JA SAM UBIO VLADANA' ŠOK U SUDNICI! Brat blizanac osumnjičenog PRIZNAO ubistvo kik-boksera od pre 25 godina ispred Marakane

Na današnjem suđenju za ubistvo kik-boksera Vladana Cvetkovića svedočio je i njegov drug iz sportskog kluba, Andrija Bruhner.

Ubistvo poznatog kik-boksera i državnog reprezentativca Vladan Cvetkovića ispred stadiona Crvene zvezde dobilo je epilog posle punih 25 godine.

Danas je svedočio Nenad Miketić, brat blizanac optuženog Predraga Miketića.

On je na početku ročišta poručio da je došao u sud kako bi otkrio istinu.

Žaljenje zbog zločina

"Istina je da sam ja ubio Vladana i treba za to da odgovaram. Iskoristio bih priliku da porodici izrazim duboko žaljenje zbog toga", rekao je Nenad plačnim glasom.

Vladanova majka se u tom trenutku povila ka napred i lice prekrila šakama u neverici.

Nenad je zatim do detalja opisao tragičan dan.

- Čekao sam brata i Gorana ispred Marakane nakon njihovog treninga. Naišao je Vladan. Odmah smo krenuli da se svađamo i koškamo. Onda je došao i Peđa i pitao o čemu se radi. Ja sam mu rekao da je to moja stvar i da on treba da sedne u kola. Onda smo Vladan i ja krenuli i roditelje da psujemo jedan drugom, pa je on krenuo da stavlja desnu ruku u džep, kao da će izvaditi pištolj, ali sam ja prvi izvadio moj i pucao mu u stomak. Ne sećam se koliko metaka sam ispalio, od tri do pet - rekao je Miketić.

On je zatim ispričao da je video kako Vladan pada unazad, a on je krenuo da trči ka bratovoj "ladi".

- Kada sam se približio kolima, brat i Goran, koji je bio sa njim, su otišli pod punim gasom, pa sam ja otrčao dalje na taksi. Vozio sam se do Mostara, pa posle peške do Gazele gde sam na polovini mosta bacio pištolj i uhvatio drugi taksi do kuće - opisao je svedok.

Nenad je nakon toga ponovio bratovu tvrdnju, koji je na ročištu u decembru rekao da je nagovorio brata da on preuzme krivicu za delo jer može da ode u inostranstvo.

Razlog sukoba

Kao razlog sukoba sa Vladanom, Nenad je naveo obračun u klubu na Senjaku, u kojem je, prema njegovim rečima, Vladan radio kao obezbeđenje.

- Pucali su na mene dva puta i tukli su me pištoljem. Njih sedmorica. Tada sam nabavio pištolj i nosio ga svaki dan. Pa je posle mesec dana došlo do sukoba s Vladanom ispred Marakane, mislio sam da želi da me ubije - pravdao se Miketić.