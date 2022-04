NAKON NAPADA PSA KRISTINA IZDAHNULA U BOLNICI! Vlasnik psa saslušan, muž ne može da se pomiri sa gubitkom

M.K. (64) iz aleksinačkog sela Ljupten saslušan je danas pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu u sklopu pretkrivičnog postupka koji je protiv njega pokrenut zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv opšte sigurnosti.

M.K. je vlasnik šarplaninca koji je 5. decembra prošle godine teško povredio njegovu komšinicu Krstinu Jovanović (68), koja je dan kasnije preminula u niškom Univerzitetskom kliničkom centru.

Krstinin suprug Slobodan kaže da iako ne krivi svog komšiju i daljeg rođaka, ne može da se pomiri sa tragičnim gubitkom žene za koju kaže da je za njega bila „zlatni krst“ na koju se oslanjala čitava porodica.

- Neposredno pre ovog događaja Krstina je prebolela koronu pa sam se trudio da je zaštitim od teških poslova. Tog dana sam bio na sahrani tetke u Žitkovcu, žurio sam kući jer smo imali krmaču koja je trebala da se oprasi. Tek sam ušao u kuću kada me je komšija, mi smo i familija, pozvao da ispečem rakiju u njegovom kazanu. Krstina je skupila malo voća, ja imam svoj kazan ali nisam hteo da ga ložim za jednu turu pa sam zamolio Mileta da me pozove kad on bude pekao rakiju da i ja ispečem svoju – opisuje Slobodan dan koji nikada neće zaboraviti.

Objašnjava da je Miletov pas bio u boksu, te da nije reagovao iako su on i supruga nekoliko puta prošli kraj njega.

- Nismo strahovali iako je šarplaninac bio ogroman jer je uvek bio poslušan. Kad bi mu Mile kazao da uđe u boks, uvek je to radio, veoma je bio pametan. Istovarili smo bure sa voćem a ja sam kazao Krstini da ide da dotera kolica sa sitnim drvima da bih potpalio kazan. Pitao sam Mileta da li će on izbaciti džibru ili da ja sačekam da ispečemo rakiju a on mi je rekao da teram traktor kući, da će on to učiniti. Ne mogu da se setim da li sam ušao u traktor ili sam se nalazio kraj njega kada sam čuo Krstinu kako je zacvilela. Okrenuo sam se i video kako je životinja oborila, i skočila na nju. Viknuo sam "Mile, pas će da udavi Krstinu!" On je zgrabio neku motku, počeo da ga udara, ja sam joj pritrčao a šarplaninac je grizao za glavu. Nisu joj se videle ni oči, ni nos ni usta od krvi. Vukao sam je za ruku, ali je pas čvrsto držao zubima. Mile mu je razdvojio čeljusti da bi je oslobodio a on je onda ugrizao i njega. Da nismo bili tu da je spasimo, verujem da bi je zaklao – priča Slobodan brišući suze.

Baš tada je, kako objašnjava nesrećni čovek, naišao njegov sin Toplica.

- Kazao sam mu "Obaraj sedišta u kolima, ne pitaj ništa, majka će iskrvariti." Uneo sam je u kupatilo, imio je i preprao joj rane rakijom, krv je stala. Odvezli smo je u aleksinačku bolnicu, tu su joj sanirali rane a zatim je uputili u Niš na Kliniku za plastičnu hirurgiju gde je operisana. Sa njom je u sobi bila neka žena iz Vranja koja je mojoj sestri ispričala da je celu noć zvala i mene i Mileta, da je bila zabrinuta za nas, da je govorila da idemo kod lekara da ne bismo dobili trovanje od ujeda. Sutradan je preminula, da li od rana ili od stresa to će tek da se utvrdi – rekao je Slobodan.

Komentarišući odgovornost svog komšije i rođaka, ističe da ga ne krivi ali da smatra da je trebao bolje da čuva agresivnog psa.

- Ne mogu da ga krivim, mi smo bili u njegovom dvorištu, pas je bio u boksu. Međutim, smatram da država treba da reaguje i da propiše uslove pod kojma se moraju čuvati opasni psi. Onaj kome je zadovoljstvo da čuva takve životinje, mora da bude i odgovoran za njih. Volim pse, kući imam tri odrasla i još petoro mladih, ali oni nisu opasni. Mile je danas došao na saslušanje, uzeo je i advokata, šta meni vredi sve to, da mi daju ceo Aleksinac, sve je to džabe. Moja žena je bila dobra i vredna, dočekala je penziju radeći u specijalnoj bolnici u Kulini, bila mi je životni oslonac – tužno govori Krstinin suprug.

Dalibor Marković, direktor Komunalnih usluga Aleksinac, saopštio je da je šarplaninac u prihvatilištu ovog preduzeća.

- Pas je duže vreme kod nas, čekali smo postupanje tužilaštva u pretkrivičnom postupku i u vezi sa tim kontaktirali inspekcijske službe radi opservacije životinje. Ukoliko oni budu smatrali da je potrebna eutanazija, to čemu učiniti a ukoliko nije neophodna, psa ćemo vratiti vlasniku. Kolege koje o njemu brinu kažu da ne ispoljava agresivno ponašanje ali nije naše da odlučujemo šta će dalje biti sa njim, o tome će se izjasniti nadležne službe – kazao je Marković.

Krivični zakonik predviđa da ukoliko je izvršenjem krivičnog dela protiv opšte sigurnosti nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. Kako saznajemo, ključno za dalji postupak protiv vlasnika psa biće obdukcioni nalaz, na osnovu kojeg će biti utvrđeno da li postoji uzročno posledična veza između napada psa i nastupanja smrtnog ishoda.