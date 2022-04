KRALJEVČANIN KRVNIČKI PRETUČEN: Umalo ubijen, policija odmah uhapsila osumnjičenog

Poznati Kraljevčanin, koga građani znaju pod nadimkom Libe, krvnički je pretučen pre nekoliko dana i zadobio je teške telesne povrede.

Policija je sprovela brzu istragu i za kratko vreme uhapsila osumnjičenog za ovo gnusno zlodelo.

Libe je poznat kao omiljeni čovek koji svakodnevno šeta ulicama grada, gde provodi veći deo dana. Kraljevčani ga uvek s radošću pozdravljaju. Niko ne može da shvati da je čovek koji nikada nikoga nije napao krvnički pretučen, gotovo do neprepoznatljivosti, bez ikakvog povoda.

Kraljevčane je prebijanje Libeta podsetilo na strašno ubistvo iz Novog Sada, kada je do smrti pretučen novosadski ulični svirač Kristijan Kostić Bleki (61).

Podsetimo, Blekija je zverski na ulici pretukao Žarko R. (21) iz Žablja a kasnije je u policiji priznao delo i ispričao kako je do toga došlo. Između ostalog rekao je: "Tražio sam Kristijanu pare. On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Počeo sam svesno da ga udaram".