Nikolašević i dalje veruje da mu je Joksović digao automobil u vazduh! SVEDOK ŠARIĆEVE ODBRANE ZA PINK: Priča koja se sada pojavila ne pije vodu

Automobil Gorana Nikolaševića, svedoka odbrane u slučaju protiv Darka Šarića eksplodirao je pre dve godine ispred njegove porodične kuće u Valjevu, dok je on u kući spavao sa porodicom.

Tada je Nikolašević optužio Nebojšu Joksovića, svedoka saradnika Tužilaštva protiv Šarića. Istragom se međutim utvrdilo da iza podmetanja bombe stoje članovi Darka Šarića, zbog čega je nedavno uhapšen Aleksandar Bošković. Navodno je to bio pokušaj da se diskredituje Joksović kao svedok saradnik.

- Fakat je da je podneta krivična prijava protiv Nebojše Joksovića, pojavli su se nepobitni dokazi, činjenice i sada ova priča je za mene nešto sasvim novo. Iskreno da vam kažem malo i neprihvatljivo i neverovatno. Doživeo sam tu situaciju, poznavao sam situaciju u kojoj se nalazim. To je neverovatno. Kao da neko sada posle tri godine kaže Nikolašević je sam pokušao da izvrši samoubistvo ili se prerušio i sam sebi stavio bombu na automobil. Veoma mi je čudno sve ovo - naveo je Nikolašević za Pink.

Kako kaže njemu ta priča ne pije vodu.

Kako kaže 2015. godine je pozvan da bude svedok, a veruje da sada nema nikakav status i da ga više niko nije zvao.

- Policija me je obavestila da mi je život ugrožen od strane Nebojše Joksovića. Način na koji će to uraditi bilo je postavljanje ekspolozivne naprave na automobil. Obavestili su me 2018. godine. Nije šala da vas neko pozove u stanicu i kaže vam tako nešto. To je bila realna opasnost. Rekli su mi da Joksović želi da me likvidira - naveo je Nikolašević.

Razmatrali su da li treba da se evakuišem i dali mi preporuku da odem negde sa porodicom. U međuveremenu smo dobili saznanja da je Joksović angažovao čoveka da to obavi. Opcija je bila da mi stavi bombu ispod automobila, da nađe nekoga iz Bosne da me upuca, a za svaki slučaj su mu dali i revolver

Prema njegovim rečima, taj čovek je prošao poligraf.

- Ja sam bio jedini svedok odbrane Darka Šarića koji je govorio istinu, za razliku od Joksovića koji je sam sebe kompromitovao u svim svojim svedočenjima i delima. Smetao sam mu. Kao direktor Šarićević firmi znao sam kako su dolazila sredstva, čija su bila i za sve postoje materjalni dokazi - objasnio je Nikolašević.