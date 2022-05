DOBAR DAN, JA SAM FILIP KORAĆ: Evo kako je desna ruka Luke Bojovića stigla do Remetinca

Filip Korać, koji je krajem aprila uhapšen u Hrvatskoj, u zatvor Remetinac došao je najavljen od strane svog advokata, piše hrvatski Jutarnji list. Kako navode, Korać je u zatvor Remetinac došao u utorak 26. aprila.

– Dobar dan, ja sam Filip Korać, za mnom je raspisana poternica i došao sam da se javim – navodno je, prema pisanju Jutarnjeg lista rekao najbliži saradnik Luke Bojovića kada se pojavio na prijavnici zatvora.

Njegov dolazak bio je najavljen za taj dan.

– Koraćev advokat putem podneska Državnom odvjetništvu najavio je Koraća, te on nije bežao niti je uhapšen. U Hrvatsku je došao sa svojim ispravama. Advokat je naveo da Korać u Srbiji nije osuđivan. Inače, Hrvatska je za njim raspisala poternicu i evropski nalog za hapšenje, a određen mu je i istražni zatvor – navode mediji.

Korać se, da podsetimo, tereti za falsifikovanje dokumenata.

Gordan Preglej, advokat Filipa Koraća za medije je naveo da se njemu javio “gospodin Korać i rekao mu da je saznao da se protiv njega u Hrvatskoj vodi postupak za krivično delo falsifikovanje isprava”.

– On je želeo rešiti tu situaciju, jer to je bagatelni postupak, kao i stotine drugih za to krivično delo, nema tu misterije nikakve – objašnjava branilac Filipa Koraća i dodaje da su nakon toga otišli u policiju.

– Kako je njemu još ranije određen pritvor, u istrazi, jer se pretpostavilo da se do njega ne može doći, on je zadržan u Remetincu – dodao je Preglej i naglasio da njegov klijent neće biti izručen Srbiji.

Koliko je meni poznato, u Srbiji se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, pa stoga nema potrebe da gospodin Korać bude izručen

Kako dalje kaže, Korać se trenutno nalazi u izolaciji, jer su i u Hrvatskoj na snazi mere protiv koronavirusa.

– Nisam ga još posetio, to ću učiniti kada prođe period izolacije i kada posete budu omogućene – kaže sagovornik.

