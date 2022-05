'BILA JE NAJDIVNIJA OSOBA, BORAC, IZA SEBE JE OSTAVILA DEVOJČICU': Oglasio se verenik tragično stradale Milene!

Oglasio se verenik Milene M. koja je poginula na licu mesta u Mađarskoj vraćajući se kući za praznike.

Par dana od pogibije verenice Milene M. u teškoj saobraćajnoj nesreći, nesuđeni suprug D.D. je smogao snage da ispriča detalje o nesreći, šta se dogodilo i priseti se zajedničkih trenutaka provedenih sa nastradalom Milenom.

Naime, dan pre prvog maja, rano ujutru Milena M. je poginula na licu mesta kada je automobil u kojem se nalazilo još četvoro Mileninih kolega podleteo pod kamion čačanskih registarskih tablica nedaleko od graničnog prelaza Horgoš. Milena sa sa kolegama vraćala iz Nemačke za Srbiju kako bi posetila svoju porodicu.

''Ona je bila najdivnija osoba koju sa poznavao'', rekao je Milenin verenik.

On je dodao da je Milena u Nemačkoj već dve godine radila kao profesionalni krupije u kazinu.

''Majka jedne devojčice od 13 godina. Poginula je na par kilometara od granice sa Srbijom u automobilu kojim se vraćala sa drugaricom i još troje ljudi iz Nemačke. Tada su se zakucali u kamion, koji je stajao poslednji u koloni, nesovetljen'', izjavio je on za Kurir i dodao:

''Proslavili smo tri godine veze krajem marta, sada je više nema. Ona je bila najpozitivnija osoba koju sam ikada poznavao. Bila je jako vredna i sposobna, borila se za sebe.''

Prema rečima kamiondžije koji je bio očevidac nesreće, stravična saobraćajka dogodila se u 4.30 časova ujutru.

''S kolegom sam prolazio tim putem jer tu inače parkiramo kamione i pravimo pauzu. Video sam da u koloni poslednji stoji neosvetljen kamion i prokomentarisao da ne znam šta je vozaču kada nije upalio svetla i da je to opasno. Ubrzo posle toga u kamion se zakucao auto s registarskim oznakama Loznice ispriča je on za Kurir i dodao: ''Kada smo prišli mestu nesreće, pored automobila su stajale dve devojke i dva muškarca koji su uspeli da se izvuku iz smrskanog vozila. Pogledao sam bolje i video užas koji ću pamtiti do kraja života. Suvozačevo sedište bilo je u potpunosti smrskano i virile su samo ruke. Nismo znali u tom momentu da li je stradao muškarac ili žena'', izjavio je on za Kurir.

Na mestu suvozača sedela je tragično nastardala Milena i njeno telo ostalo je zaglavljeno u olupini dok nisu dušli vatrogasci da ga izvade. Četvoro ljudi koji su bili u automobilu povređeno je, a vozač automobila iz okoline Loznice je, nakon ukazane pomoći, priveden.

