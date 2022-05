'ON JE BUDALA!' Komšije progovorile o ubici sa Golupca! Ovo je MOTIV zločina!

Muškarac P.P. (63) uhapšen je zbog sumnje da je ubio Mariju Zarić (78) sa kojom je živeo u istoj kući u selu Dobra kod Golupca, udarcima gumenim čekićem u glavu.

Sam se prijavio

Jezivi zločin dogodio se u sredu uveče u porodičnoj kući u kojoj su stanovali, a kako saznajemo, P.P. je ujutru sam otišao u policijsku stanicu u Golupcu i prijavio se.

- Dobar dan, ja sam ubio ženu, došao sam da se prijavim - navodno je rekao P.P. šokiranim policajcima.

Kako nezvanično saznajemo, on je inspektorima objasnio da se posvađao sa Zarićevom sa kojom je stanovao u istoj kući i da je počeo da je udara.

- On je do detalja ispričao da ju je posle svađe, u afektu, udarao pesnicama u glavu, a potom dograbio neki gumeni čekić i nastavio da je tuče. Kada je video šta je uradio, uopšte nije pokušao da sakrije tragove, već je sam došao do stanice i odlučio da se prijavi - objašnjava naš izvor iz istrage.

Htela da raskine ugovor

Izvor Kurira navodi da je Zarićeva osumnjičenom P.P. ranije navodno prepisala kuću.

- Baka je, kako se sumnja, bila u lošim odnosima sa familijom, pa je otišla da živi sa P.P. i prepisala mu svu imovinu. Sumnja se da mu je ona pre zločina rekla da želi da poništi ugovor, pa ga je to razbesnelo - kaže naš sagovornik upućen u istragu i dodaje:

- Interesantno je da oni nisu bili u braku, a proverava se da li su uopšte bili i u vanbračnoj zajednici ili su samo živeli u istom domaćinstvu. P.P. ranije nije osuđivan, a iz ove kuće nije bilo prijave nasilja.

Kako objšanjava, uviđaj na mestu ubistva trajao je satima.

- Inspektori i zamenica višeg tužioca satima su obavljali uviđaj, a onda je P.P. sproveden u policijsku stanicu u Golupcu gde je u prisustvu branioca priznao delo. Određeno mu je zadržavanje i on će u zakonskom roku biti ispitan pred Višim tužilaštvom u Požarevcu - naveo je naš izvor:

Isterali je rođaci: Naljutili se zbog prijateljstva sa osumnjičenim Poznanici ubijene Marije kažu da je ona ranije živela u muževljevoj kući, ali da su je njegovi rođaci, kada je umro, izbacili. - Ona nije iz našeg kraja, imala je rođake u Srbiji, ali ne znamo gde tačno. Navodno su se bratanci njenog muža naljutili na nju jer nije plaćala račune u kući, a počela je da se intenzivno druži sa P.P., koji je inače, vlasnik kafane u drugom selu - pričaju poznanici: - Stanovali su u jednom zaseoku ka Donjem Milanovcu, tamo nema mnogo ljudi. Priča se da su se posvađali jer joj je on rekao da ide kod svoje familije - navode naši sagovornici.

Obdukcija

- Telo nesrećne žene pronađeno je u kući, a poslato je na obdukciju kako bi se utvrdilo da li je preminula još od pesničenja, ili od udaraca čekićem.

Meštani sela Dobra juče su bili šokirani zločinom koji se dogodio.

- Jadnica, kakvu smrt je doživela. Nemamo šta da kažemo o njemu, on je budala, presudio je jadnoj ženi. Najgore od svega je što je on prošle godine bio teško bolestan, jedva je preživeo i eto šta je uradio - rekli su revoltirani meštani.