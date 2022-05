SVE SE POKLOPILO: Ovo je odalo trotinet ubicu! Kraljevčanin izrešetao vlasnika kafića na Novom Beogradu!

Policija je uhapsila S. M. (23) iz Kraljeva zbog sumnje da je ubio Luku Žižića, vlasnika kafića "Ritual", potvrđeno je za medije.

Osumnjičeni za zločin isaplio je u Žižića 11 hitaca iz CZ 99 i pobegao na električnom trotinetu.

Kamere su snimile S. M. kako u radnom odelu ulazi u lokal i puca u Žižića. Na snimku se i vidi kako S. M. beži iako se deluje da su ga prijatelji ubijenog uhvatili.

- Prijatelji su tokom istrage rekli da su to uradili jer su videli nož u rukama Žižićevog brata i na taj način su hteli da ga spreče da napadača i povredi. Međutim, oni ga ponovo hvataju, ali on uspeva da im pomogne. Nikome za sada nije jasno kako se to dogodilo - dodaje sagovornik.

Žižić, nezvanično, u svom krivičnom dosijeu ima krađu i učestvovanje u tuči.

Podsetimo, ubica se dovezao, ali i pobegao električnim trotinetom.

Kako saznaje Telegraf, on je uhapšen jutros u Kraljevu, a njegov DNK-a se poklopio sa onim nađenim na mestu zločina.

- Veštačeni su i snimci kamera koji su ukazali na to da je S.M. ubio Žižića - kaže izvor.

Od 11 ispaljenih hitaca dva su pogodila u čelo, a šest u telo.