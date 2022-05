'PROVOCIRAO SAM I TUŽIOCA, ALI NIŠTA!' Ovo su ZAVRŠNE REČI Darka Šarića: Nikad me niko za 8 godina nije pitao ni za kilogram KOKAINA! TOLIKO, HVALA!

On je istakao da, ne samo da ga niko ništa nije pitao, već da je tužilac ostao "imun" i kada je pokušao da ga isprovocira.

Darko Šarić, osumnjičen da je bio organizator kriminalne grupe koja je iz Južne Amerike u Evropu prošvercovala 5,7 tona kokaina, danas je pred Apelacionim sudom u Beogradu izjavio da ga tokom duže od osam godina, koliko je prošlo od kako se predao, niko ništa nije pitao ni za jedan kilogram kokaina. On se pridružio rečima svojih advokata, i zatražio oslobađajuću presudu.

- Meni je drago da ste saslušali svedoke saradnike, da ih neposredno čujete. Jedina je šteta što ih niste suočili, da čujete kako lica pod zakletvom pričaju različite stvari. Što se tiče svedoka saradnika Draška Vukovića, čuli ste, niti ima veze sa mnom, niti je kupovao kokain za mene, niti sam ga ja organizovao. Isto je rekao i svedok saradnik Radan Adamović - rekao je Šarić u završnoj reči pred konačnu presudu.

- Za ovih osam godina i nešto koliko sam u pritvoru, nikada me niko, naročito tužilac, nije ništa pitao vezano za drogu, za organizovanje, čak sam pokušao da isprovociram tužioca da me pita, ali ništa - naveo je Šarić u svom izlaganju. On se osvrnuo i na prvostepenu presudu, navodeći da je bio osuđen i za organizovanje i iznajmljivanje štek kuća u Italiji, iako je svedok saradnik Nebojša Joksović rekao da nikakve veze nije imao sa njima. Prokomentarisao je i navode koje je sudija u toj presudi izneo u usmenom izlaganju, da nije utvrđeno da je imao bilo kakvu finansijsku korsti, podsećajući da se potom to obrazloženje sudije, nije našlo u presudi.

Komentarišući svedočenje Joksovića, podsetio je da je on na pitanja uglavnom odgovarao rečima "ne znam, ne sećam se", kao i da ono što zna, zna jer je čuo od Šarića.

- Rekao je i da ga nisam organizovao, da mi je samo uslugu učinio. A istina je da je jedini koga sam zaista finansirao je Joksović. Predali smo sudu razgovore, to su bili naši pravi odnosi, sve te razgovore je tužilac sakrio da bi mogao da mu da moju imovinu, da bi taj svedok saradnik mogao da kaže "učinio sam uslugu Šariću". Stvar je jednostavna, svedočio je da bi dobio svu tu moju imovinu, a onda da bi dobio i manju kaznu. Radi novca se uradi 90 posto stvari, on je to uradio samo radi novca, da bi uzeo pare. Čak i sudija je rekao da su među nama nerešeni finansijski odnosi, ali da je to za drugi postupak. U tim razgovorima, u kojima ja pričam o gubicima, o novcu, o pogrešnim uganjima, govori se o konkretnim ciframa,ali je to tužilac sakrio. I ostale razgovore ja vodim vodim zapravo o kreditima, o gubicima, sve smo to potkrepili dokazima, a tužilac me za te razgovore optužuje da se tu radi o drogi - rekao je Šarić u svojoj završnoj reči i dodao:

Nikada me tužilac nije pitao ni o jednom pitanju oko finansiranja, samo me pitao koga poznajem koga ne poznajem. Na ovakav način teško da se mogu odbraniti. Ako za mene važi zakon u Srbiji, da li je i dalje moguće da ja u nekoj presudi dobijem konkretne radnje, kome sam dao nalog, kako sam i šta osmislio, i da to prihvatim bez ikakvih žalbi i ičega. Toliko, hvala - rekao je Šarić na kraju izlaganja.