'MOGU SVE DA VAS IZBODEM!' Jezivi detalji krvavog okršaja u Trgovačkoj: Posvađali se oko toga ČIJI JE KRAJ JAČI - Oglasila se direktorka škole

M. K. (17) koji je "skakavcem" izbo učenika prvog razreda Trgovačkoj škole u Beogradu neposredno nakon što je nožem napao i povredio Ž. Š. (16) takođe đaka te školske ustanove, kada je počinio svoj "krvavi pir", prema rečima učenice koja je bila očevidac, rekao je rečenicu koja im je uterala strrah u kosti.

- Mogu sve da vas izbodem! Viknuo je nakon što je izbo našeg druga, a posle je povredio i drugog našeg druga - rekla je učenica.

Napad se dogodio nasred časa.

- Policija je u kanti za smeće našla krvav nož kojim je uboden maloletnika. Nakon napada Ž. Š. se dao u bekstvo, policija ga je uhapsila u Balkanskoj ulici. Iza svega se krije svađa dvojice učenika- kaže izvor blizak istrazi.

Neki đaci tvrde da su se dečaci navodno posvađali oko toga koji je kraj grada bolji jer je izbodeni učenik M. K. je, kako saznaju mediji, iz Zemuna, a Ž. S. je sa Lekinog brda.

Prema priči očevidaca, Ž.Š je u jednom trenutku svađe rekao Zemuncu da može da dođe u Zemun i da ih "sve izbode tamo".

- Bio je neki sukob među njima, valjda koji je deo Beograda bolji - rekli su neki od učenika ispred škole.

Direktorka škole: Nisam imala saznanja da je bilo problema u tom odeljenju

- Nemili događaj dogodio se za vreme 5. časa. Drug je ustao i povredio druga bez razloga, ne znamo zašto je to uradio. Učeniku je pružena pomoć, a reč je o lakšoj povredi. Školski policajac je došao, uzeo izjave svih očevidaca, učenika i profesora - rekla je direktorka škole Mira Lekić. Ona je dodala da ne zna da li je učenik ranije bio problematičan. - Povređeni nije gubio svest, doživeo je traumu, odveden je u Tirsovu. Učenici su bili uznemireni dok nismo čuli da je napadač priveden, nismo ih pustili kući. Plašili smo se da ne izgube svest plakali su, ne želim nikome ovako nešto, brinemo. Ne znam da li je učenik ranije bio problematičan, on je sada prva godina. Škola će pokrenuti disciplinski postupak i biće pružena podrška učenicima svedocima. Mi smo obavestili i roditelje dece. Pitali smo i dečaka koji je napao druga zašto je pobegao - objasnila je direktorka i dodala: - Nisam imala saznanja da je bilo problema u tom odeljenju. Sve se desilo na času ekonomskog predmeta, profesor je bio prisutan. Ne znam da li je razlog svađa oko kraja, to ćemo sve saznati na disciplinskoj komisiji. Pojačaćemo nadzor, mi na ulazu u školu imamo obezbeđenje. Imamo predavanja na temu discipline, imamo i zakazana predavanja u saradnji sa policijom. Bavimo se decom, tim za nasilje radi - rekla je ona. Dečaku su povređeni usna i leđa.