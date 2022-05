NAJBIZARNIJE UBISTVO U SRBIJI I DANAS NEMA KONKURENCIJU! Zalutali metak pogodio čoveka kroz rektum u toku ŠVALERACIJE!

Metak je pravo kroz prozor uleteo u analni otvor čoveka koji je u tom trenutku imao seks sa svojom ljubavnicom.

Ubistvo iz nehata, počinjeno početkom 90-tih, i dalje drži "titulu" jednog od najbizarnijih zločina u Srbiji. A sve počinje pričom dvoje ljubavnika iz unutrašnjosti. Naime, usred ljubavnog čina muškarac je počeo da se previja od bolova. Žena je odmah pozvala Hitnu pomoć koja ga je odvela u bolnicu, ali muškarac je ubrzo preminuo. Njegovo telo poslato je na obdukciju gde je pronađeno unutrašnje krvarenje i metak.

Inspektorima je bilo čudno odakle metak u njegovom telu, jer muškarac nije imao ulaznu ranu. Daljim ispitivanjem tela pronađeno je da je metak u telo preminulog ušao kroz analni otvor.

Pošto je veza između muškarca i žene bila vanbračna, prva osumnjičena bila je žena sa koja vodila ljubav sa njim u trenutku nesreće. Inspektori su je ispitali, ali posle razgovora sa njom otklonili sumnju da je to učinila ona. Nakon toga ispitali su i njenog supruga, ali on je imao alibi jer je u trenutku nesreće on je bio na poslu. Inspektori su potom istraživali sobu, gde se dogodio zločin i otkrili su da je metak ušao kroz prozor.

Počela su ispitivanja meštana sela da li je neko tog dana pucao, ali svaki pokušaj da otkriju počinioca bio je bezuspešan. Pošto u mestu u kom se tog kobnog dana desio nesrećni slučaj nije bilo nikakve pucnjave, inspektori su otišli u susedno selo gde su čuli da je od jednog informaciju koja im je bila prvi trag ka rešavanju zločina.

Rukovodeći se tragovima, istraga inspektore odvodi do jedne kuće gde su zatekli domaćina, inače vojnog penzionera. Pitali su ga da li ima oružje i da li ga je koristio u pre dva dana. Domaćin im je odgovorio da je baš tada čistio pištolj, a da je pre toga ispalio metak u vazduh. Forenzičari su, tada, ispitali metak pronađen u telu muškarca sa njegovim oružjem. Pronašli su da je muškarac pogođen u sred seksualnog čina ubijen iz tog pištolja. Naime, projektil koji je usmrtio muškarca u sred ljubavnog čina, putovao je čak 1.500 kilometara i slobodnim padom završio je kroz analni otvor u telu nesrećnog čoveka. Vojni penzioner osuđen je na ubistvo iz nehata.

Autor: