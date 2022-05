'NEKA IH MALO IZMOTAJU, DA NE ZNAJU ĐE IDU!': Crnogorski policajci se pravdali Zviceru što privode 'braću' Belivuka i Miljkovića

Specijalno državno tužilaštvo ne odgovara na to šta je sa predmetom formiranim zbog neovlašćenog skidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, te da li se i dalje vodi izveštaj ili je slučaj zatvoren zbog spornog manipulisanja unutar informaciono-komunikacionog sistema Uprave policije.

Dvadesetak dana nakon što je nezakonito 28. decembra 2020. godine, mimo odluke MUP-a, iz sistema policije izbrisana zabrana ulaska Beograđanima zbog nacionalne i unutrašnje bezbednosti, Beograđani su doputovali 17. januara 2021. u Crnu Goru, nekoliko dana bili gosti jednog od šefova kavačkog klana Radoja Zvicera, pišu Vijesti.

Sudeći prema podacima EUROPOL-a, a koji je objavio portal Libertass, zaštitu Belivuku i Miljkoviću za vreme višednevnog boravka na Crnogorskom primorju, kako se veruje, pružili su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović, a evropska policijska služba preko Sky aplikacije skinula je i fotografije prisnog druženja članova klana i policajaca, za koje veruju da su sa njima učestvovali u međunarodnom lancu dopremanja kokaina iz Ekvadora, švercu oružja, cigareta…

Libertass je sinoć objavio nove podatke EUROPOL-a, navodeći da je Lazović obavestio Zvicera da je, između ostalih, za nadzor Belivuka i Miljkovića zadužen i policajac Milović, kao i “nepoznata osoba pod imenom Hari, koji će znati sve i informisati Lazovića o svakom događaju koji se planira”.

”Reci im, ako pokušaju na svoju ruku, neki pametan policajac, da im traži da im uzmu DNK, da kažu da neće i da zovu advokata - a advokat sam ja”, napisao je navodno Lazović, koji je na Say aplikaciji koristio kodna imena Junior i Komandos.

Među dokazima EUROPOL-a je i fotografija nastala, najverovatnije, u restoranu “Grahovac”, tokom januarskog gostovanja dvojca iz Beograda, a tri meseca nakon što su Belivuk i Miljković u Danilovgradu, kako se sumnja, ubili škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića.

Da se nešto, u najmanju ruku, čudno skriva iza priče o skidanju zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću bilo je jasno još 20. januara 2021. godine kada su “Vijesti” objavile da su Velja Nevolja i Mesar, kako su njihovi nadimci u svetu kriminala, privođeni u Kotoru na informativni razgovor.

Poslednjeg dana boravka, 22. januara 2021. policija je saopštila da je spriječila ubistvo Belivuka i Miljkovića na tivatskom aerodromu, zbog čega je uhapšena petočlana kriminalna grupa.

Predmet otet u ponoć

Predmet oko skidanja zabrane ulaska Belivuku i Miljkoviću formiran je 13. oktobra 2021. godine, kada je tadašnji državni sekretar MUP-a Rade Milošević dostavio krivičnu prijavu policiji protiv službenice UP Slavke Ivanišević, jer je je tokom interne kontrole utvrđeno da je sa njene šifre i službenog računara, bez odluke MUP-a, deaktivirana zabrana ulaska 28. decembra 2020. godine u 09.58 i 10.07 časova, ali bez pravnog osnova, odnosno, novog rješenja MUP-a o ukidanju zabrane.

Tokom postupka, uzeta je izjava od službenice UP, u svojstvu građanina, nakon čega je utvrđeno da je ona u vreme skidanja zabrane ulaska, bez novog pisanog rešenja UP ili MUP-a, bila na godišnjem odmoru te da je njen računar u to vreme koristio kolega Saša Đurović. Te navode, Đurović je potvrdio u obaveštenju datom kolegama, naglašavajući da je to učinio na osnovu usmenog naloga - nadređenog Aleksandra Boškovića, što je ovaj takođe potvrdio u izjavi datoj UP.

Bošković je kazao da je nalog za skidanje zabrane dobio usmeno od tadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Enisa Bakovića, a on to prihvatio iako je prema Zakonu o unutrašnjim poslovima morao da odbije takvo nezakonito naređenje ili traži pisani nalog od šefa “zbog toga što nije postojalo novo rješenje nadležnog organa, odnosno, MUP-a o skidanju zabrane Beograđanima”.

Po nalogu tužioca Radonjića, istog dana oko 23 sata uhapšeni su službenici UP - Đurović i Bošković zbog sumnje da su u saizvršilaštvu počinili krivično delo - zloupotreba službenog položaja. Posle ponoći, 14. oktobra 2021, tužioca Radonjića pozvala je rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica tražeći da se policajci odmah puste na slobodu, a sat iza ponoći usledio je poziv tadašnjeg v. d. VDT-a Dražena Burića da se predmet na nadležnost odmah dostavi SDT-u.

Protiv Enisa Bakovića tog dana osnovni tužilac nije preduzeo nijednu radnju niti je to tražio od UP zbog toga što je kao pomoćnik UP u to vrijeme bio javni funkcioner, te je ODT Podgorica bilo i nenadležno za postupanje protiv njega, već je plan tužioca bio da o radnjama šefa kriminalistike u eri direktora Veselina Veljovića, obavesti SDT.

Dan kasnije...

Specijalno državno tužilaštvo narednog dana, 14. oktobra 2021, ekspresno je dalo nalog da se Bošković i Đurović puste na slobodu jer je “analizom svih prikupljenih dokaza ocenjeno da nema osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja”.

Odluka je doneta i bez saslušanja uhapšenih službenika UP, što se kosi sa članom 264 ZKP-a, kojim je predviđeno da ne postoji opcija da se neko lice nakon lišenja slobode pusti na slobodu prije saslušanja kod tužioca i to u roku od 24 sata...

SDT je, takođe, zbog skidanja zabrane Belivuku i Miljkoviću imalo formiran predmet, nakon krivične prijave poslanika Prave Crne Gore Marka Milačića protiv tadašnjeg pomoćnika direktora UP Zorana Lazovića zbog krivičnog dela stvaranja kriminalne organizacije.

Iz SDT-a su tog dana saopštili da su postupajući po prijemu navedenih spisa dali nalog SPO da uzme izjavu od Bakovića, te da su zatražili određenu dokumentaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije.

Katnić istraživao tužioca

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić 20 dana kasnije, 5. novembra 2021. godine, formirao je predmet Kt-S 238/21 protiv tužioca Vukasa Radonjića tražeći od njega izjašnjenje o krivičnoj prijavi i nalogu za hapšenje Boškovića i Đurovića.

Tužilac Radonjić je u pisanom odgovoru tadašnjem GST-u saopštio da je “potpuno zakonito i pravilno postupao”, detaljno pojašnjavajući na osnovu čega je dao nalog za hapšenje, tvrdeći da isto mišljenje ima i u trenutku pisanja izjašnjenja...

”Po mom pravnom stanovištu, Enis Baković je saučesnik, podstrekač krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, jer je kod Boškovića, sa umišljajem, kroz izdavanje usmenog, nezakonitog naređenja, doveo do brisanja zabrane ulaska iz sistema UP...”, napisao je između ostalog Radonjić.

SDT je kasnije obavestilo tužioca da su predmet protiv njega zatvorili jer nema elemenata za krivično gonjenje.

Krajem prošle godine, SDT je imalo mesecima spise EUROPOLA, a koji dokazuju vezu između Belivuka, Miljkovića, šefa kavačkog klana Zvicera i policajaca Lazovića, Milovića i Nebojše Bugarina.

Među dokazima je i fotografija nastala najvjerovatnije u restoranu “Grahovac” tokom gostovanja u Crnoj Gori, a brzo nakon skidanja zabrane.

“Neka ih malo izmotaju, neka se pi*aju po njima”

”Evo slećela braća, murije koliko oćeš”, poruka koju je Zvicer 17. januara 2021. poslao Petru Lazoviću, a transkripte brojnih poruka objavio je sinoć Libertass.

Lazović predlaže Radoju Zviceru “kako da se našale sa službom”.

”Neka ih malo izmotaju”...”Neka se pi*aju po njima”...

Zvicer piše: “Oćemo da ih vrtimo da ne znaju đe idu”.

Dan nakon što su Belivuk i Miljković stigli u Crnu Goru, odlaze u policijsku stanicu da daju izjavu.

”Policijski službenik Hari i Slobodan su uključeni u ispitivanje”, piše u dokumentu.

Lazović piše Zviceru da to tako mora, zbog procedure, naglašavajući da samo “Hari i Slobo valjaju”... Policajac Lazović pravdao se šefu kavačana da će razgovor biti kao sa njim i objasnio da je “Z” - (Zoran Lazović - prim. aut.) rekao da ih neće proterivati, zadržavati, uzimati DNK i otiske.

”Oću li i ja sa njima, jer ja još nisam bio u SUP”, pita Zvicer Lazovića, ovaj odgovara: “Ne ti, sem ako nećeš sa njima...”

Tadašnji pripadnik Sektora za borbu protiv organizovanog krimnala, Petar Lazović, objašnjava Zviceru da su policajci hteli da uzimaju DNK njegovih gostiju, po zahtevu kolega iz Srbije, ali da je njegov otac Zoran (šef SBPOK) to sprečio, nakon što je Enis Baković kolege uputio da njega konsultuju za to.

