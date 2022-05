STARI ROBIJAŠ PRETUKAO GOLMANA: Otac igrača iz protivničke ekipe uleteo na teren, a onda je krenuo užas! Novi detalji iz Kovilova!

Nemili događaj koji se desio u Srbiji uzdrmao je čitavu naciju, s obzirom na to da je na utakmici mlađih kategorija Siti Kluba i BSK-a iz Batajnice, huligan prebio maloletnog golmana (16), i to sve zbog trošenja vremena. Kako je Pink.rs prvi javio huligan je uhapšen, a u policiji se pravdao da ne zna šta mu je bilo. Telegraf.rs piše i kako je reč o starom robijašu i roditelju jednog od igrača iz protivničke ekipe.

Utakmica je odigrana u okviru 19. kola Druge Beogradske lige u uzrastu omladinaca, gde je drugoplasirana ekipa BSK-a gostovala Siti Sport klubu iz Kovilova, a čitav incident se dogodio u 85. minutu.

Do incidenta je došlo kada je mladi golman BSK Batajnice, A.B. (16), odlučio da zadržava vreme, kako to obično golmani i rade u smiraj utakmice. Rezultat je bio na njihovoj strani, vodili su 3:1 i utakmica je praktično bila rešena, kada je jedan od roditelja igrača iz protivničke ekipe uleteo na teren, udario je golmana A. B., a potom nastavio da ga šutira, dok ostali nisu razdvojili.

Ubrzo su se ostali umešali, sklonili su mladića, ubrzo su stigli i pripadnici MUP-a, ali i Hitne pomoći koji su odvezli mladića u urgentni centar.

Kako ističe predsednik kluba BSK Batajnica, incidenti su mnogo dublje prirode nego što se čini u prvi mah.

- Svako može da priđe i ugrozi bezbednost detetu zbog dečjeg rezultata. On je napao našeg golmana, golman zadržava loptu, kraj utakmice. Čovek preskače, 36 godina ima, preskače ogradu, udara dete i onda ga šutira. Jel to normalno?! To ni u Zimbabveu nema - rekao je predsednik BSK-a iz Batajnice Milan Đuranović, koji je potom i nastavio.

- Golman je dobro dete, on je 2005. godište. To Kovilovo je poznato po incidentima. Treba da brinemo da li će ih neko prebiti ili ne? Sport treba da bude kao pozorište, počeće da gađaju fudbalere sa jajima, ciglama, gde vodi sve ovo? Zamislite roditelje koji treba da puste dete u bilo kakav sport, a neko uđe i prebije to dete, šta da rade oni? - zaključio je ogorčeni predsednik, koji je potom izjavio da je počinilac odveden u zatvor, gde je "stari znanac".