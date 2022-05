DVA BRATOUBISTVA ZA PRAZNIKE! Jedan zadavio brata, okupao i obukao za sahranu, a drugi svog izrešetao

Milan G. osumnjičen da je zdavaio brata Sašu, a M. Š. ubio brata D. Š. u selu Donja Gušterica kod Gračanice

Dve nesvakidašnje porodične tragedije dogodile su se u prethodna dva dana. Brat je ubio brata u Nišu na Đurđevdan, a dan kasnije dogodilo se drugo bratoubistvo. U jednom slučaju motiv su bili neraščišćeni imovinski odnosi, a u drugom slučaju, po svemu sudeći, alkohol.

Milan G. (43) uhapšen je zbog sumnje da je u Nišu u naselju Komren na Đurđevdan ubio svog brata Sašu (52).

Milan i Saša su sa komšijom sedeli 5. maja do 21.30 časova i pili, a onda je komšija rekao da mu je muka i otišao svojoj kući. Posle njegovog odlaska, Milan je zadavio brata, a zatim je, oko 3.30 sati, pozvao komšiju da dođe. On je u tom pozivu komšiji rekao da mu je bratu pozlilo.

Kad je komšija stigao, video je da je Milan brata obukao, okupao, obrijao i gotovo spremio za sahranu. Vezao mu je vilicu maramom, kako se ne bi otvarala. Bratovljevu smrt prijavio je odmah te noći, a mrtvozornik je ujutru došao. Ono što je bilo sumnjivo mrtvozorniku bils je masnica na oku žrtve i klupko je tako počelo da se odmotava.

Na saslušanju u policiji Milan je izjavio da je te večeri oko 22 časa čuo da je, sada pokojni Saša, pao najerovatnije pri odlasku u toalet, da je otišao do njega, podigao ga i odneo u krevet, gde ga je oko 3 časa posle ponoći zatekao bez znakova života. Zbog toga ga je, kako je ispričao, u panici uhvatio za vrat i drmao kako bi ga probudio.

Obdukcija pokazala nasilnu smrt

Budući da je na Sašinom licu bilo i drugih povreda, Više javno tužilaštvo u Nišu naložilo je obdukciju, kojom je utvrđeno da je smrt nastupila nasilnim putem, posle čega je osumnjičeni Milan uhapšen.

Prema kazivanju komšija, braća su imaia raznih problema, a Milan je voleo i da popije. Milan je fizički jači, znao je da išamara starijeg brata, naročito kad ima dug u prodavnici, tvrde komšije.

Komšije kažu da su Milan i Saša imali određenih zdravstvenih problema.

Srđan, koji je te večeri bio sa njima rekao je da je sve bilo normalno i da ne zna šta se dešavalo nakon što je otišao.

- On je mene pozvao u pola četiri ujutru i rekao mi je da mu je brat umro i da dođem do njega. Bio je u krevetu, mrtav, obučen i video sam mu masnicu na oku. Ništa nisam pitao za to. Pretpostavio sam da je pao ili se zakačio negde. Samo mi je rekao da mu je dao veštačko disanje i da je pokušao reanimaciju, kao i da je zvao Hitnu pomoć koja nije došla - rekao je Srđan.

Kako je komšija dodao, braća su se uglavnom slagala, ali su i svađe kod njih bile "normalne".

- Masnica mi je bila sumnjiva, ali ga nisam pitao odakle mu to. Živeli su od porodične penzije, od oca i majke. Bili su složni ali bilo je i svađa tako da i kad mu zalepi šamar posle dva minuta kao da se ništa nije desilo - ispričao je Srđan za medije.

Ubio brata zbog imovine

Dan kasnije, 7. maja, policajac srpske nacionalnosti M. Š. ubio je brata D. Š. hicima iz vatrenog oružja u selu Donja Gušterica kod Gračanice na Kosovu i Metohiji.

Mediji na KiM na albanskom jeziku preneli su da su policajac i njegov brat srpske nacionalnosti, a slučaj je potvrdila i portparol policije za region Prištine Flora Ahmeti.

- Oko 15 sati dobili smo informaciju o pucnjavi u selu Donja Gušterica kod Gračanice. Odmah po dobijanju informacije na mesto pucnjave izašle su sve potrebne policijske jedinice koje su zatekle muškarca bez znakova života - navodi Ahmetijeva.

Žrtvi prema njenim rečima nije bilo spasa.

- Smrt ubijenog je konstatovala lekarska ekipa. Osumnjičeni (policajac) je uhapšen dok su trenutno policijski istražitelji u saradnji sa PIK-om pokrenuli istragu radi rasvetljavanja svih okolnosti u vezi sa slučajem - rekla je Ahmeti.

Nezvanično saznajemo da policajac koji je priveden kao osumnjičen za ubistvo, u trenutku kad je počinio krivično delo, nije bio na dužnosti.

Ostalo je, međutim, nejasno da li je ubistvo počinjeno službenim oružjem.

Žrtva je D. Š. starosti oko 70 godina, inače brat osumnjičenog M. Š, potvrdio je komandir policijske stanice u Gračanici Bratislav Trajković.

Motiv ubistva je, najverovatnije, nerešen imovinski problem oko koga su se braća sukobila..