'TEČA ME DIRAO PO GRUDIMA I TELU KAD GOD SMO BILI SAMI' Devojčica iz Beograda ispričala bolesne detalje napastvovanja, inspektori se zgrozili

Osumnjičeni rođak je uhapšen i određeno mu je zadržavanje.

Maloletnica (15) iz jednog beogradskog naselja na Đurđevdan se požala majci da je rođak S. K. (60) mesecima unazad dodirivao po telu, a da je pre nekoliko dana pokušao da je uvuče u svoj automobil, saznaje "Telegraf.rs".

- Od kraja prošle godine kada god bih ostala sama sa tečom on bi mi prilazio i dodirivao me po grudima i telu. U nekoliko navrata pokušao je da me uvuče u svoj automobil. O svemu sam ćutala jer sam se plašila šta će biti sa mnom. Nisam više mogla, i mami sam se poverila na Đurđevdan - ovako je u prisustvu oca i majke pred inspektorima beogradske policije govorila maloletnica.

Nakon podnošenja prijave policija je odmah uhapsila S. K. i odredila mu policijsko zadržavanje.

Devojčica je upućena na lekarski pregled.