PREDSTAVLJAO SE KAO VIDOVNJAK, PA SILOVAO DEVOJČICE PO SELU? Njegova žena kuka: 'Kako može da ih napastvuje kad NEMA OBE NOGE?'

D. M. (63) iz sela Čamurlija naći će se na optuženičkoj klupi Višeg suda u Nišu jer je podignuta optužnica protiv njega u Višem sudu zbog sumnje da je obljubio dve maloletnice.

"Rešenjem Višeg suda potvrđena je optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv okrivljenog. Zbog zaštite interesa maloletnika ne možemo izaći da dodatnim podacima", saopšteno nam je u Višem javnom tužilaštvu.

Ovaj čovek koji nema obe noge jer su mu amputirane zbog gangrene i boluje od dijabetesa uhapšen je u novembru prošle godine jer je navodno obljubio dve devojčice u svom selu koje su stare 13 i 14 godina, a u optužnici se navodi da je hteo i jednu dvanaestogodišnjakinju da namami. D. M. i njegova supruga su osporavali tvrdnje roditelja koji su ga prijavili, ali veštačenje dece je potvrdilo da njegove namere nisu bile časne.

U samom selu to neki negiraju, ali prema pisanju medija navodno se D. M. predstavljao kao vidovnjak i božji čovek i da je na taj način privlačio svoje žrtve.

Njegova žena, kaže da mu je sve namešteno i da od svega što se do sada čulo ništa nije istina. Ona kroz plač priča svoju ispovest i tvrdi da on nije u "stanju bilo koga da siluje".

"On je optužen da je malteretirao dve devojčice. Ali, to nema veze s istinom. Mi nemamo porod i on mnogo voli decu. Koje prođe i nema za sladoled, on mu da. On je čovek bez obe noge, njemu su povezane samo žile da može da živi. Uz to je i dijabetičar. Pa on ni sa mnom nije imao odnos tolike godine, a kamoli da dira devojčice. On ne može ljudski ni da se pomokri, a kamoli da radi, to što se piše. Neko hoće da mu napakosti. To je potpuno nemoguće. Sa mnom je 42 godine u braku, ni jednu ružnu reč nije rekao ni jednoj ženi. Tu često svraćaju komšinice i nema zbora da je on takav", priča njegova žena.

Ona kaže i demantuje da se predstavljao kao vidovnjkak ili božiji čovek.

"Ma kakav vidovnjak. Jeste mi imamo ikone u dnevnoj sobi. Kupovali smo dok smo mogli da obilazimo manastire. Mi smo vernici i ne bavimo se nikakvom magijom. Niti je on bilom kakve poruke slao. Ne znam ko su te dve devojčice. Za jednu devojčicu znam da se čuo telefonom. On je rekao nešto 'mače da li ima nekog starijeg' tako nešto. Posle se javio njen otac, napsovao ga, ali ne znam zašto. I to je sve što znam", ispoveda se ona.