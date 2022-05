DETALJI DRAME NA LEKINOM BRDU: Porodica u čije je dvorište bačena bomba u šoku

Rupa od gelera primetna na betonu, gume na automobilu izduvane, stakla razbijena, na fasadi oštećenja od gelera

Ručna bomba "kašikara" eksplodirala je sinoć u 23,05 sati u dvorištiu porodične kuće u Ulici Ljudevita Posavskog na beogradskom Lekinom brdu. Povređenih, srećom, nije bilo, a pričinjena je znatna materijalna šteta. Prema nezvaničnim informacijama, meta napada nije bio vlasnik ove kuće, već osobe koja stanuje u blizini.

U momentu kad je naša ekipa stigla na mesto eksplozije, vlasnici kuće samo što su se bili vratili iz policije gde su davali izjavu što je redovna procedura. Oni su pokrivali automobil u pokušaju da ga zaštite, jer je oštećen prilikom detonacije.

- Ovo niko nije očekivao. Strašno je. Pogledajte ta ooštećenja - kaže vlasnik kuće M. M.

Prema njegovim rečima, oštećena je šupa na koju je eksplozivna naprava i bačena. Rupa od gelera primetna je na betonu, gume na automobilu su izduvane, stakla razbijena, na fasadi su takođe oštećenja od gelera, kao i na prozoru na prvom spratu i terasnim vratima u prizemlju.

- Jedan geler je uleteo ovde, nadomak same garniture u dnevnoj sobi. Kad smo čuli prasak zvali smo policiju. Šupa mi je bila puna cveća. Prvo što sam videla bili su cveće i zemlja na betonu ispred. Stigla je policija i bili su tu do 3 sata ujutru - priča vidno potresena N. M.

Dva dana ranije našla bombu

Policajci su, kako nezvanično saznajemo, prilikom uviđaja u dvorištu našli takozvanu kašiku od bombe.

- Uplašila sam se. Verujte mi i sada se tresem. Strašno je sve to. Potresena sam. Ni penziju danas nisam stigla da podignem. Ne mogu da verujem da nas je ovo snašlo - sa suzama u očima i i dalje pod utiscima kazuje N. M.

Snimljen kamerom

Kamere su, kako nezvanično saznajemo, snimile osobu koja je dotrčala do dvorišta i bacila bombu, a potom trčeći pobegla. Policija za njim traga, a sumnja se da je imao i saučesnika.

Samo dva dana ranije naša sagovornica je, kako kaže, našla drugu eksplozivnu napravu za koju se ispostavilo da je takođe bila "kašikara", koja srećom nije eksplodirala.

- Nisam ni znala kako to čudo izgleda. Kad sam to našla u dvorištu mislila sam da je igračka. Nisam se plašila sve do momenta kad su mi policajci rekli da je bomba prava, a ne lažna. Bila je crna i bilo je izvučeno to nešto, ne znam, ne razumem se - seća ona.

Čulo se u celom kraju

Ona dodaje da ima ii unučiće koji vole da dođu kod njih.

- Kako posle ovoga da dođu. Uskraćena mi je jedina radost - kroz suze zaključuje N. M.

Jedna od stanarki obližnje zgrade kaže da je bila legla i da je probudila stravična detonacija.

- Kako je puklo čulo se u celom kraju. U prvom monmentu mi se učinilo da zvuk dolazi sa druge strane, jer mi prozor od spavaće sobe gleda na drugu stranu zgrade. Suprug je odmah ustao i izašao da vidi šta se dogodilo. Čitav kraj je čuo prasak. Kada sam čula gde je bilo i u čijem dvorištu, šokirala sam se. Divni ljudi - priča naša sagovornica.

O ovoj detonaciji oglasilo se i Više javno tužilaštvo u Beogradu koje u saradnji sa policijom, istražuje slučaj. Prema nezvaničnim informacijama, policija traga za dvojicom počinilaca, a prvi rezultati istrage pokazaliu su da je meta napada bio neko ko stanuje u blizini, a ne vlasnik kuće u čijem dvorištu se dogodila eksplozija.