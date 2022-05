FRKA U ZABELI: Hteo da bude ružan, pa Peri Duhu unakazio lice?!

Osuđenik Petar V. (33), zvani Pera Duh, povređen je u požarevačkom zatvoru Zabela kad ga je na spavanju nožem napao cimer iz ćelije N. M. (24) i pokušao da mu unakazi lice.

Kako Kurir nezvanično saznaje, incident se dogodio 2. maja, a sumnja se da su se cimeri pre napada posvađali. Napadnuti Petar V. osuđen je na 17 godina zbog teškog ubistva u pokušaju, dok N. M. mora da robija devet godina i pet meseci zbog ubistva.

Krvavo lice

- Petar V. legao je da spava, a njegov cimer, s kojim je inače bio u dobrim odnosima, napravio je nekakvo sečivo i počeo da ga seče po licu. On se od bola probudio i počeo da doziva pomoć, a kad su stražari upali u ćeliju, napadač je Petru V. već posekao obraz i vrat - kaže izvor:

- Stražari su munjevito uleteli u ćeliju i zatekli krvavog Petra, pa počeli da viču na njegovog cimera da ga ostavi na miru i da spusti improvizovano oružje. On ih je bez pogovora poslušao, spustio je sečivo i podigao ruke uvis.

Naš sagovornik dodaje da je povređeni muškarac potom izveden iz zatvorske ćelije i da mu je brzo pružena adekvatna medicinska pomoć. Izvor objašnjava i da je Petar V. na lečenje sproveden u Opštu bolnicu u Požarevcu, a u Zabelu je došla policijska patrola i obavila uviđaj.

Pokušaj ubistva iz 2014. godine: Pera Duh robija zbog pucnjave Petar V., zvani Pera Duh, kako saznajemo, osuđen je zbog pokušaja ubistva Željka Mitrovića u junu 2014. godine. Kako su mediji u to vreme pisali, nepoznati napadači nasrnuli su na Mitrovića, tukli ga, a potom i ranili u Đerdapskoj ulici u beogradskom naselju Lekino brdo.

- Osumnjičeni osuđenik nijednog momenta nije pokušavao da izbode Petra V., već ga je samo sekao po licu s namerom da ga naruži i unakazi. S obzirom na to da je napadnuti spavao, mogao je da ga ubije a da se on ni ne brani, ali napadaču to, izgleda, nije bila namera - priča izvor Kurira i dodaje da će protiv osumnjičenog biti podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu.

- Obavljen je razgovor i sa oštećenim i sa osumnjičenim osuđenikom i obojica su odbila da kažu zašto je do incidenta došlo, odnosno oko čega su se posvađali pre napada.

Dugo se poznaju

Prema navodima našeg izvora, osumnjičeni i napadač poznaju se dugo, a u Zabeli izdržavaju višegodišnje kazne.

- Njih dvojica su dugo bili cimeri i u pritvoru, a do sada među njima nije bilo nikakvih problema - navodi sagovornik.

Sedmi paviljon u Zabeli, u kom se desio incident, paviljon je s visokim stepenom obezbeđenja u kom su smeštena osuđena lica na dugogodišnje kazne zatvora zbog najtežih krivičnih dela. - I pored toga, incidenti ove vrste su retkost - dodaje izvor.