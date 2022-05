POZADINA SUKOBA NA BANJICI: Sve je počelo pre dve godine kada je NESTALO 10 KILOGRAMA KOKAINA?

Naš izvor kaže da jedan pravac istrage vodi do sukoba ubijenog Perenčevića s drugom kriminalnom ekipom sa Banjice s kojom je, kako se sumnja, zaratio pre dve godine navodno zbog gubitka kokaina.

Napad nožem

- Banjica je poznata kao kraj navijača Rada, ali i dilera. Postoje dve dominantne ekipe, koje su 2020. došle u sukob. Priča se da je tada dilerima s Banjice nestalo 10 kilograma belog praha - objašnjava naš izvor upoznat sa slučajem:

Žitelji Banjice pričaju da ubijenog Luku Perenčevića znaju odmalena, kao i da je odrastao s majkom, sestrom i bakom.

- Perenčević je važio za vođu jedne krimi-ekipe sa Banjice i voleo je da bude dominantan u tom svetu. Imao je oko sebe ekipu klinaca koji su mu se divili i s njim radili mutne poslove. Oni su došli u ozbiljan sukob s drugom ekipom. Kako objašnjava, Perenčević se pre dve godine "pokačio" s braćom Rakočević - Petrom (35), Radovanom (38) i Urošem (26), koje je, prema nekim pričama iz podzemlja, navodno krivio za nestanak 10 kilograma kokaina. Njihov prvi sukob desio se u avgustu 2020. u kafiću na Banjici, kada je Perenčević navodno izbo Petra i Uroša, a nakon toga, iste godine na Banjici ubijen je Filip Lepojević (18) iz Perenčevićeve ekipe. Zbog ubistva Lepojevića uhapšena su braća Rakočević, a oni su na suđenju govorili o sukobu s Perenčevićem, nazivajući ga "dilerom droge koji teroriše ceo kraj i važi za strah i trepet, te da su ga se i sami plašili".

Govoreći o motivima napada na njih, jedan od braće Rakočević je objasnio u sudu "da misli da je to zbog njihovog pravoslavnog udruženja".

- Krečili smo grafite FK Rad koji pozivaju na nasilje i slikali murale svetaca. Zabranjivao sam da se tu diluje droga, verovatno su mi zato zamerili - rekao je Petar, dodajući da su mu posle ubistva Filipa Lepojevića zapalili piljaru i prostorije udruženja.

Borci protiv droge

I dok braća tvrde da su osnovali hrišćansko udruženje "Sve u slavu božju" kako bi promovisali porodične vrednosti, kao i da su borci protiv droge, žitelji Banjice pričaju da su i oni ranije bili navijači i bavili se mutnim radnjama.

- Naš kraj je posebno opasan, pun je dilera. Obično viđamo kako tu robu ostave u žbunu i onda dotrči neko i uzme. To svi u ovom kraju znaju, to je kao dobar dan. Nekada drogu nose i u nosiljkama za bebe. Ovo je strašno jer malo-malo pa se tuku, pucaju, ubijaju i pale imovinu po kraju. Iz Lukinog ulaza su ubijena dva mladića pre njega, a iz ovih naših zgrada još bar pet, šest momaka. Kraj nam je proklet. Braća Rakočević su jedan klan, a Perenčević drugi i tu se stalno dešavaju incidenti - kaže stanovnik ovog dela Beograda.

Zapaljeni piljara i kafić

Nakon ubistva druga Luke Perenčevića, 5. septembra 2020. godine, na Banjici je počinjen niz incidenata. U danima posle ubistva spaljena je piljara u vlasništvu braće Rakočević, kao i cvećara njihove sestre, te prostorije njihovog pravoslavnog udruženja. - Zapalili su i prostorije našeg pravoslavnog udruženja koje promoviše porodične vrednosti, nacrtali su grafit - crnu glavu sa rukama preko očiju i usta i napisali "Omerta", kasnije sam saznao da je to znak ćutanja, pisali su "Smrt Rakočevićima" - objasnio je jedan od braće Rakočević, iznoseći svoju odbranu u Višem sudu u Beogradu. Takođe, pre šest meseci izgoreo je kafić Luke Perenčevića na Banjici, a kao razlog navedene su neispravne instalacije. - Malo ko veruje u to. Kafić je verovatno namerno zapaljen kao znak upozorenja. Da je Luka bio oprezan i da je znao da ga prate, govori i to što se nedavno preselio u drugi kraj grada, ali i postavio kamere oko svog stana - priča izvor.