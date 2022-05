SASLUŠANA ŽENA KOJA JE U MIRIJEVU IZBOLA MUŽA: Rekao mi je da sam najveće zlog koje hoda!

Policija na Zvezdari uhapsila je D. M. (63) nakon što je njen suprug Momir M. (63) pozvao policiju i prijavio da ga je povredila kuhinjskim nožem u zajedničkom stanu u beogradskom naselju Mirijevo.

Kako se saznaje, napad se dogodlo juče oko 14 sati, a D.M. je određen pritvor do 48 sati nakon čega će biti saslušana u tužilaštvu zbog nasilja u porodici.

- Tokom istrage rekla je da je napadu prethodila svađa. Da ona sumnja da joj je neveran i da se zbog toga razvode. Nije mogla da se obuzda kada ju je nazvao "najvećim zlom koje hoda". Uzela je sa stola kuhinjski nož i ubola ga u ruku. Ona je tvrdila da nije želela da ga ubije - kaže izvor Telegrafa blizak istrazi.

Ispovest čoveka koga je žena nožem napala u Mirijevu

Izjavu u policiji dao je i povređeni Momir. On je objasnio da se godinama svađaju, da su u fazi razvoda i da bi supruga još više povredila da joj nije oteo nož iz ruke.

- Dok sam se borio da joj otmem nož posekla me je po ruci. Do sada me nije napadala. Pokrenuo sam brakorazvodnu parnicu - rekao je napadnuti muškarac.

