OVO SU POSLEDNJE REČI SRĐANA KOGA JE ŽENA ISKASAPILA! Terezin sin otkrio da je planirala da delove tela razbaca po Zrenjaninu

Damir Lj. (18) iz Zrenjanina, sin Tereze P. (46) koja je nožem usmrtila, a potom motornom testerom isekla delove tela Srđana P. (42), kaže da je njegova majka planirana da nakon monstruoznog zločina delove tela muža razbaca po Zrenjaninu.

U loncu je, kaže mladić, zatekao delove tela, uključujući i genitalije. Ubistvo se dogodilo utorak uveče u naselju Zeleno polje, na periferiji grada.

- Tačno je da je mama već duži vremenski period planirala da ga ubije. Ona je duševni bolesnik. Nije sam te njene pretnje uzimao za ozbiljno, iako je već duže vreme bila gnevna na Srđana. Jednom mu je upalila krevet. Ona je bila ekstremna u emocijama. Kobne večeri trebalo je da se nađem sa sestrom. Nazvala me je i rekla da se hitno javim. Samo je rekla: "Mama je ubila Srđana". Ubola ga je u spavaćoj sobi, a on je uspeo da se domogne dnevne. Tamo je nastavila da ga ubada. Njegove poslednje reči bile su: "Zovi Hitnu pomoć". Uputio ih je mojoj mlađoj sestri - priča Damir i opisuje šta je zatekao kad je došao do kuće u kojoj su živeli Srđan i njegova majka:

Otišao sam što sam brže mogao i zatekao sam uplakanu sestru na uglu ulice. Pokušavali smo da uđemo u kuću, ali ona prvo nije htela da otvori. U jednom trenutku čuli smo motornu tester, ali se ona ubrzo ugasila. Mislio sam da blefira, da hoće da nas uplaši. Kad sam majci zapretio da ću zvati policiju, otvorila nam je vrata. U dnevnoj sobi sam ugledao noge na podu. Sledeći prizor je bio kao iz filma "Teksaški masakr". Raskomadano telo u lokvi krvi. Upitao sam je šta namerava da uradi, praveći se da sam na njenoj strani. Rekla je da ima u planu da raskomada celo telo i baci na raličite lokacije. Još je rekla da hoće da delove tela prokuva kako bi kosti odvojila od mesa

On je pozvao policiju i prijavio majku.

- Preživeo sam horor, kao i mlađa sestra. Mama je bila smirena, kuvala je delove tela, ja sam pozvao policiju rekao sam hoću da prijavim ubistvo moja majka je ubila očuha... Policajci su bili usplahireni - priča Damir.

On je sa sestrom Dunjom od 16 godina i ocem Miljaimom koga zovu Zoki, živi u kućerku pored pruge 500 metara od kuće gde je Tereza mučki ubila supruga Srđana.

- Sestra je rekla neće da je vidi jer ona više nije njena majka, ja imam pomešana osećanja otišao bih da je vidim sad da popričam sa njom - kaže Damir.

Dodao je i da je prema bivšem mužu bila takva.

Pravila mu je haos, ležao je u zatvoru zbog nje mesec dana, palila mu je kuću, trovala ga, bacala mu telefone u vatru, bila je nepodnošljiva. On je čovek stvarno voleo, primio i njenu ćerku i mene, igrali smo šah...