TEREZA NIJE U ZATVORU! Isekla muža na komade, pa ih KUVALA U ŠERPI - Evo gde je sada osumnjičena za svirepi zločin u Zrenjaninu

Prvo mu je dala lekove, pa ga bola, potom isekla motornom testerom, delove tela mu kuvala u šerpi, a sve to je gledala njena maloletna ćerka.

Tereza P. (46) koja je preksinoć svirepo ubila Srđana P. (42) u njegovoj kući u Zrenjaninu tako što ga je ubadala nožem, pa isekla motornom testerom pred svojom maloletnom ćerkom koja ima 16 godina i potom mu pojedine delove tela kuvala u šerpi, nakon zločina sprovedena je direktno na odeljenje Psihijatrije.

- Njoj je određen pritvor od 48 sati, ali ona je sprovedena direktno na odeljenje Psihijatrije i već je registrovana kao psihički bolesnik. Da li će biti saslušana po redovnom protokolu zavisi od lekara i tužioca, ali po svemu sudeći ona će biti sprovedena u Specijalnu zatvorsku bolnicu - rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Detalje ovog zločina za Telegraf.rs otkrio je njen bivši suprug Miljaim Ljutić (54).

- Ona se nakon razvoda sa mnom odmah udala za Srđana. On je od malena bio bolestan, a ona je tek nedavno dobila "šifru" i dobila lekove. Sve je uradila pred očima naše ćerke, a onda joj je dala i bensedin. Devojčica je gledala kako ga ona ubada, seče, a onda je videla i Srđanovu nogu. Potom je zvala mog sina, njenog brata i rekla, "Mama je zaklala Srđana". Ja sam prvo mislio da se šali, ali onda smo zvali policiju. Inače, on mi se hvalio tom motornom testerom, baš mi je rekao da je oštra. On i ja smo se družili... Pili pivo zajedno. Nema veze što je ona bila sa njim... Obojicu je znala da nas strpa u zatvor, pa sam ga ja vadio napolje - rekao je Milajim.

Inače, telo muškarca prevezeno je na Institut za sudsku medicinu. Sumnja se da je Tereza prvo mužu dala lekove za smirenje u vodu kako bi ga omamila, a zatim izbola nožem. Kako se sumnja, uzela je motornu testeru i počela da seče delove tela. To je ugledala njena maloletna ćerka i pozvala starijeg brata. Tokom istrage pronađeni su i delovi tela u loncu na šporetu rekao je naš sagovornik blizak istrazi.