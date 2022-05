'KUVALA JE DELOVE TELA DA BI MESO ODVOJILA OD KOSTI!' Sin zatekao prizor kao iz 'Teksaškog masakra motornom testerom', POLICAJCIMA BILO ZLO

"U loncu sam video delove genitalija i nogu. Ona je bila smirena, kuvala je telo."

Tereza P. (46) iz Zrenjanina krvnički je ubila i iskasapila svog supruga Srđana (42), a njen sin iz prvog braka otkrio je da mu je majka bila opsednuta emisijama o ubistvima.

- Majka je volela na televiziji da gleda morbidne stvari, emisije o nerešenim ubistvima, bila je opsednuta tim temama. Obožavala je da gleda i psihološke trilere - ispričao je Damir.

Podsetimo, Tereza je u utorak uveče supruga uspavala tabletama, izbola ga nožem dok je spavao, a krvavi pir nastavila i kada se razbudio i došao do dnevne sobe. Potom ga je isekla motornom testerom i njegove noge i genitalije kuvala u loncu. U vreme zločina u kući je bila njena maloletna ćerka koja je pozvala brata.

- Te večeri je trebalo da se nađem sa sestrom, ali me je ona pozvala i rekla: "Mama je ubila Srđana." Ubola ga je u spavaćoj sobi, a on je uspeo da se dokopa dnevne sobe, gde je nastavila da ga bode. Srđan je sestri uspeo samo da kaže: "Zovi Hitnu pomoć", to su mu bile poslednje reči - kaže Damir.

Kada je došao do kuće, zatekao je uplakanu sestru na uglu ulice.

- Pokušavali smo da uđemo u kuću, ali ona prvo nije htela da otvori. U jednom trenutku čuli smo motornu testeru, ali se ona ubrzo ugasila. Mislio sam da hoće samo da nas uplaši. Kad sam majci zapretio da ću zvati policiju, otvorila nam je vrata. U dnevnoj sobi sam ugledao noge na podu. Sledeći prizor je bio kao iz filma "Teksaski masakr", raskomadano telo u lokvi krvi. Upitao sam je šta namerava da uradi, praveći se da sam na njenoj strani. Rekla je da ima u planu da raskomada celo telo i baci na različite lokacije kako je ne bi uhvatili. Još je rekla da hoće da delove tela prokuva kako bi kosti odvojila od mesa - izjavio je Damir, koji je majci rekao da sestri da "bensedin" jer je uznemirena, pa dodao:

U loncu sam video delove genitalija i nogu. Ona je bila smirena, kuvala je telo, pa je zatim upadala u nekakvu histeriju, video sam joj strah u očima, molila me je da ne zovem policiju. Pozvao sam policiju i rekao šta se dogodilo, policajci su bili usplahireni.