Ne znam zašto je moja majka to učinila. Stvarno sam još u šoku. Mnogo je volela da gledala horore i filmove o nerešenim zločinima i ubistvima, bila je opsednuta time. A često je ponavljala da je Srđan mnogo nervira!

Ovo su reči Damira Ljutića, osamnaestogodišnjeg sina iz prethodnog braka Tereze Perić (46), osumnjičene da je u utorak uveče nožem ubila supruga Srđana Perića (42), a onda ga testerom na struju isekla, pa u loncu vrele vode skuvala odsečene delove tela.

- Moja mlađa sestra Dunja je gledala masakr. Pozvala me je telefonom da dođem u Ulicu Duška Trifunovića, gde je majka živela u Srđanovoj porodičnoj kući. Sačekala me je ispred i ispričala šta je majka uradila, pa sam ja pozvao policiju - nastavlja Damir, ističući da ga je tek nakon njegovog upornog lupanja na vrata Tereza pustila u kuću, a da je uznemirena i prestravljena Dunja ostala u hodniku.

Čuo je, kaže, zvuk testere, onda se ona ugasila, jer je struja slaba, pošto se energijom snabdevaju preko solarnog panela.

Ušao sam u dnevnu sobu. Srđan je ležao mrtav u lokvi, bez noge. Krvi je bilo svuda, po zidovima, a na šporetu lonac u kojem su se kuvali odsečeni delovi tela, verovatno da bi ih lakše odvojila od kostiju

Kako je dodao, Tereza je imala nameru da u plastične kese stavi odsečene delove raskomadanog Srđanovog tela i da ih razbaca po kraju i tako prikrije zločin.

Kako kaže, kada je pitao majku zašto je to učinila, samo je rekla: "Mnogo me je nervirao Srđan".

Damir kaže i da je Tereza insistirala da on i sestra popiju po lek za smirenje, ali je on to odbio, dok je Dunja poslušala majku.

Prema nezvaničnim informacijama, policija nije uspela da sasluša Terezu Perić zbog njenog trenutnog stanja, a iz Tužilaštva su saopštili da je trebalo da od nje uzmu iskaz juče po podne. Navodno, još je u stanju šoka i nalazi se u šok- sobi zrenjaninske bolnice, odakle će, po svemu sudeći, biti prebačena u zatvorsku bolnicu u Pančevu ili Sremskoj Mitrovici.

Srđanova sestra Jelenom Perić je objavila potresne poruke na svom fejsbuk profilu, ali medijima nije odgovarala.

- Dopisivao sam se juče sa Jeleninom ćerkom, napisao joj šta se dogodilo i rekao da mi je žao - kaže nam Damir i dodaje da bi, ako ga puste, otišao da vidi svoju majku i popriča sa njom, za razliku od mlađe sestre, koja je rekla da Tereza za nju više ne postoji:

Svi mi u kući volimo horore, opsednuti smo tim nekim nerešenim slučajevima misterioznih ubistava, ali ja sam majci govorio: 'Nemoj slučajno da se zaneseš'. Posebno kada je bila ljuta na Srđana ili mog oca Miljaima, koga svi u okolini znaju po nadimku Zoki.

Prema priči Terezinog sina, njegova majka je bila ljubomorna. Kaže da je istina da je zapalila krevet na kojem je Srđan spavao, a jednom ga je prijavila zbog nasilja, pa je mesec dana proveo u pritvoru.

Damirova sestra Dunja je ispričala ranije da je, iako je bila u drugoj sobi, uspela je vidi Srđana dok je još bio živ. Navodno je sav krvav uspeo Terezi da otme nož iz ruku, a onda joj je rekao: "Zovi Hitnu pomoć, molim te".

- Pozvao sam još sa ulice policiju i rekao im da je majka ubila očuha. Brzo su došli. Sa strahom i oprezno su ušli u kuću, ali majka se nije opirala hapšenju - priča Damir.

Komšija iz kuće prekoputa Perićeve, u Ulici Duška Trifunovića, ispričao je da je dan pre svirepog ubistva, sa suprugom video Terezu i Srđana kako se grle i ljubakaju, a da je njegova supruga prokomentarisala: "Bože, šta im to treba, odrasli su ljudi".

- Ja sam na to dodao, ljubav je to, ženo moja - kaže komšija i dodaje da se onda posle takve ljubavi dogodi nezapamćen zločin.