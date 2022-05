TAKO SREĆAN JE OTIŠAO NA ROĐENDAN SMRTI, SESTRU JE GRLIO SVE VREME: Drugarica otkrila šta je Aleksa Stojmenović radio uoči stravične tragedije

Tvoja porodica sa tobom i za tobom umire, živi, a ne živi, diše, a ne diše, baš kao i tvoje srce u poslednjim satima, "mehanički", na silu. Ovo je najtužniji dan za sve, za porodicu, za prijatelje, za ceo Aleksinac... Izgubili smo nešto najvrednije, najsjajnije, najlepše u cvetu mladosti, na početku života...

Ovim potresnim rečima Nađa Đorđević, drugarica tragično natradalog Alekse Stojmenovića (26), obratila se okupljenima u centru Aleksinca, na mirnom skupu kojim je obeležena godišnjica pogibije ovog mladića. Aleksa je nastradao 16. maja 2021. godine u masovnoj tuči na jednoj rođendanskoj proslavi u kafani "Oaza" u tom gradu a za nanošenje kobnog udarca od kojeg je preminuo osumnjičen je O. P. (19) iz tog grada, dok se još trojica mladića sumnjiče za učstvovanje u tuči.

Aleksina drugarica se u potresnom govoru setila poslednjih Aleksinih trenutaka.

- Maj 2021. godine. Nedelja je. Reklo bi se dan kao I svaki drugi, osim umora. Ali onog zadovoljnog, srećnog, čisto da me podseti da je sezona uspešno završena. Sutra je radni dan, ali nema veze otićuću na taj rođendan, odmoriću posle, odmoriću večeras... I odmorio si, Aleksa... Znajući za današnju obavezu, ustao si ranije nekako veseo, razdragan, pun života. Imao si štošta završiti toga dana, a želeo si se i malo proveseliti ne sluteći da ćeš upravo toga dana izgubiti sebe - rekla je Nađa.

On se setila kako je Aleksa pre dpolazak na slavlje obavio sve bitne razgovore, sa sestrom, majkom, ocem, devojkom i kako je bo srećan i ponosan jer je dan pre toga ostvario cilj sa svojim fudbalskim timom.

- Sijao si od uzbuđenja i radosti jače od bilo koje zvezde. Pod tim utiskom slavio si cele noći sa svojim društvom i sestrom, kao da si znao da su vam to poslednji zajednički trenuci. Grlio si je sve vreme, toliko da ti je u jednom momentu rekla: "Aleksa, dosadan si". Samo znaš intuicija je čudna stvar... Pun života, krećeš. Sređuješ se i odlaziš. Odlaziš na put bez povratka. Bela košulja sveže opeglana, tvoj osmeh anđela, oči plavog vedrog neba, miris života. Tako srećan odlaziš, odlaziš na "rođendan smrti". Bio si raspoložen, igrao si, veselio se, pevao, družio, slušao muziku. Toliko si bio oduševljeni lepo se provodio da si majci poslao poruku "kako dobro svira ovaj bend". Jednostavno uživao si u poslednjim minutima svoga života. Dopisujući se sa devojkom, ne dirajući nikoga, u svom svetu, sa svojim telefonom, zapravo nisi ni primetio sta se desava u toj sali, „kafane smrti“. Posle par sekundi izgledalo je kao da te je "neko" pozvao... Ne razmišljajući, u želji kao i uvek da pomognes, ustajes sa namerom da odbraniš svoje. Svoje društvo koje nikada nisi odvajao od porodice. U toj odbrani, odbranio si svoje sve... Samo si sebe zauvek izgubio. 19:43:51 dobijaš udarac, boriš se sa sobom i ... kraj. Stvarno je kraj. Kraj jednog života... Tvoja pluća više ne dišu, tvoje srce ne kuca. Mehaničkom silom reanimacije srce vraća svoje privremene otkucaje ali sve ostalo je ugašeno... Zvanično 17. maja 2021. godine u 8 časova gasi se sve. Život je ugašen. Sve je stalo... Vreme, sreća, ljubav, život ... Sve - rekla je Đorđevićeva.

Rođaci i prijatelji nastradalog mladića su zapalili sveće kraj njegove slike na platou ispred Doma kulture a nakon što je govor pročitan, ka nebu su puštena 33 balona...

Parastos i memorijalna utakmica

Porodica, najbliža rodbina i prijatelji, okupili su se u prepodnevnim časovima kraj Aleksine večne kuće na aleksinačkom groblju gde je održan parastos nastradalom mladiću, dok je u popodnevnim časovima na terenu FK Rudar u Aleksinačkim rudnicima odigrana prijateljska utakmica između ekipe "A33", koju su činili Aleksini drugovi i Ozrena iz Sokobanje.

Aleksa je nosio fudbalski dres sa brojem 33, koji je bio i njegov srećan broj, pa je zbog toga ekipa njegovih prijatelja natupila pod imenom A33, a meč je počeo simbolično u 15 časova i 33 minuta. Memorijalni meč između Aleksinih prijatelja i FK Ozren završen je rezultatom 4:1 (pobedio A33).

Sa platoa ispred Doma kulture u centru Aleksinca ka nebu su puštena 33 balona jer je 33 bio Aleksin srećan broj i broj na njegovom dresu.

Uhapšeni posle tuče

Kobne večeri Aleksa je u tuči zadobio udarac u vrat koji je izazvao krvarenje u moždanom stablu i prestanak rada srca i disanja. Policija je u saradnji sa VJT Niš uhapsila O. P. (18) iz Aleksinca zbog sumnje da je je Aleksi zadao kobni udarac i tako počinio krivično delo nanošenja teške telesne povreda sa smrtnim ishodom, krivično delo za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora. Prjave su podnete protiv još dvojica mladića, M. S. i Z. T, koji se sumnjiče samo za učešće u kobnoj tuči, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine. O. P. je u septembru prošle godine pušten iz pritvora da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Istraga ovog tragičnog događaje je nedavno završena. U Višem javnom tužilaštvu u Nišu kažu da više detalja o nekom predmetu mogu da daju kroz zvanično saopštenje nakon optuženja odnosno potvrđivanja optužnice.

Aleksina drugarica istakla je u govoru da je 03. 03. 1995. godine, kada se rodio, to bio najsrećniji dan u životima članova njegove porodice.

- Sa toliko ljubavi i pažnje si odrastao, voljen od strane svih... Bio si im sve u životu. Uvek nasmejan, razdragan, sa anđeoskim očima. Kao mali bio si nestašan ali to je i bilo odličje jednog zdravog i srećnog deteta. Radovali smo se sa tobom, svakom tvom rođendanu, slavili ga rado i veselo. Kako su godine odmicale rastao si u pametnog, dobrog, vaspitanog dečaka... A potom i momka. Fudbal je bio tvoj zivot i unjemu si uživao. Na pitanje, kad ces prestati sa njim, odgovarao bi: "Dok sam ziv". Tako je i bilo, igrao si do poslednjeg dana, do poslednjeg otkucaja srca. Kraj osmog razreda... Drugarsko veče... Najlepsi kao i uvek. Zatim Medicinska škola, upoznajes nove drugare, živš pametno punim plućima predstojece godine. Vrlo rado si sticao nova poznanstva, upoznavao nove devojke, i dalje trenirao i pritom vrlo odgovorno radio. U celoj toj priči nikada nisi zapostavio svoje i imao si vremena za sve i svakoga. Živeo si za sve nas. Bio si nesebičan, pun pozrtvovanja. Ostvarivao si svoje snove, baš onako kako si ih i sanjao. Putovanja su ti otvarala nove vidike, nove želje u daljem životu. Svemu si se radovao, što bi radovalo i tvoje najbliže - rekla je Nađa.