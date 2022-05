'Upoznali su se na psihijatriji, volela je Hanibala...' PRIVATNI DETEKTIV OTKRIO DO SADA NEPOZNATE DETALJE iz života Srđana i Tereze Zrenjanina

Braca Zdravković, privatni detektiv, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je sve šokirala vest da je jedan čovek nastradao na tako monstruozan način.

- U Srbiji je bilo nekoliko takvih slučajeva, ne motornom testorom, ali sličnih. Lično mislim da je ovaj događaj bio planiran od strane Tereze i da je ona najverovatnije, došla do zaključka, da on njoj smeta u njenom daljem radu i shvatanju njenog života - rekao je Zdravković.

Oni su se, kak okaže, upoznali na psihijatrijskom odeljenju psihijatrijske bolnice u Zrenjaninu.

- Na neuropsihijatrihjskom odeljenju te bolnice ona je upoznala Srđana i ona je njemu prišla. Oboje su se tamo lečili. Oboje su imali istu dijagnozu, radi se o šizofreniji. On je to dobio u 16. godini, verovatno je imao neki nasledni faktor, i od tada on je postao pacijent u toj bolnici - rekao je Zdravković.

Kako kaže, činjenica je da on nikada nije bio agresivan. Dodaje da on nije pokazivao agresivnost i redovno je uzimao terapiju. Ističe da su u njegovom ispravnom lečenju uticali i njegovi roditelji.

Zdravković je rekao da je Srđan bio u penziji, primao je socijalnu pomoć.

- Ono što sam ja saznao na terenu, od izvora, kao i od bivših kolega, kao i prijatelja detektiva, jeste da je ona kada je upoznala njega, ona njemu prišla i rekla „Dečko zašto ti mene tako gledaš, ti nešto želiš od mene“, ona je videla priliku da može da ima dobrog frajera. Ona je tada još uvek bila u braku, sa mužem sa kojim ima četvoro dece. Ona se posle vratila kući i rekla mužu da joj više nije zanimljiv, i da želi da ima život sa drugim čovekom – rekao je Zdravković.

Srđan je, dodaje, mislio da je ona za njega Božji dar. Kako kaže, bilo mu je olakšanje što je ona prihvatla njegovu bolest i što imaju zajedničku priču.

- Ona je organizovala jedan normalni život, kada se gleda sa strane. Pravila mu je krempite, slavili su rođendane. Predložila mu je da naprave svadbu, da se venčaju, kao i da tu budu prisutne njegova sestra i majka. Rekla mu je da obožava njegovu sestru – rekao je Zdravković.

Kako kaže, napravljena je prava svadba, nosila je venčanicu, i kada je prošla svadba, ona je uspela da od Suda dobije na staranje svoju najmlađu ćerku.

- U njegovu kuću je prešla da živi sa majkom, očuhom i njenom najmlađom ćerkom od 15 godina – rekao je Zdravković.

On je rekao da je Tereza bila obožavalac kulta izvesne Ketrin Najt, koja je bila vlasnica mesare iz Sidneja, koja je imala grupu žena koje su je obožavale, a koja je propovedala da treba da poštuju viša bića, kao i da je stalno puštala film u kom se pojavljivao Hanibal Lekter.

