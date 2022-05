Tereza koja je iskasapila muža u Zrenjaninu sa psihijatrije prebačena u pritvor - za to postoje 3 RAZLOGA

Trajaće najduže mesec dana po rešenju do naredne odluke suda, s tim što se prema prema osumnjičenoj računa od 11. maja 2022. godine.

Tereza Pejić (46) koja je pre nedelju dana svirepo ubila Srđana P. (42) u njegovoj kući u Zrenjaninu tako što ga je ubadala nožem, pa isekla motornom testerom pred svojom maloletnom ćerkom koja ima 16 godina i potom mu pojedine delove tela kuvala u šerpi, kako Telegraf.rs saznaje, nakon zločina sprovedena je direktno na odeljenje Psihijatrije, a sada joj je prema rečima sagovornika iz Višeg suda u Zrenjaninu, određen pritvor.

- Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu T. P je određen pritvor. On će trajati najduže mesec dana po rešenju do naredne odluke suda, s tim što se prema prema osumnjičenoj računa od 11. maja 2022. godine. Pritvor je određen zbog osnovane sumnje za kirivično delo teško ubistvo i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i još po jednom osnovu jer je propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugrozirti nesmetano i pravično vođenje krivično postupka - navode iz Višeg suda u Zrenjaninu.

Detalje ovog zločina otkrio je njen bivši suprug Miljaim Ljutić (54).

- Ona se nakon razvoda sa mnom odmah udala za Srđana. On je od malena bio bolestan, a ona je tek nedavno dobila "šifru" i dobila lekove. Sve je uradila pred očima naše ćerke, a onda joj je dala i bensedin. Devojčica je gledala kako ga ona ubada, seče, a onda je videla i Srđanovu nogu. Potom je zvala mog sina, njenog brata i rekla, "Mama je zaklala Srđana". Ja sam prvo mislio da se šali, ali onda smo zvali policiju. Inače, on mi se hvalio tom motornom testerom, baš mi je rekao da je oštra. On i ja smo se družili... Pili pivo zajedno. Nema veze što je ona bila sa njim... Obojicu je znala da nas strpa u zatvor, pa sam ga ja vadio napolje- rekao je Milajim.

Inače, telo muškarca prevezeno je na Institut za sudsku medicinu. Sumnja se da je Tereza prvo mužu dala lekove za smirenje u vodu kako bi ga omamila, a zatim izbola nožem. Kako se sumnja, uzela je motornu testeru i počela da seče delove tela. To je ugledala njena maloletna ćerka i pozvala starijeg brata. Tokom istrage pronađeni su i delovi tela u loncu na šporetu rekao je naš sagovornik blizak istrazi.