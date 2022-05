DECA SPAVALA TOKOM UŽASA: Zbog ovoga je muž pucao ženi u glavu? Oglasile se uplakane komšije!

M. M. (35), koju je iz vatrenog oružja upucao suprug V. M. (40), najverovatnije je žrtva muževljeve ljubomore, kažu poznanici ove porodice u Kragujevcu.

Ona je u teškom stanju, lekari se bore za njen život.

Radila je kao doktorka u Nemačkoj u Drezdenu, a suprug je ostao u Kragujevcu sa decom i tako su živeli već tri godine. Trebalo je da srede papire i nastave zajednički život u Nemačkoj, a planirali su da danas putuju u Drezden. M. M. je pre toga došla u Kragujevac na kratkotrajan odmor.

Kako saznaje Blic na licu mesta, ona je živela u Nemačkoj i planirala je da vodi muža i decu sa sobom, a put je bio planiran danas. Imaju dvoje dece, sina (8) i ćerku (6). Inače, deca ne znaju šta se dogodilo i pitaju gde su mama i tata.

- Sinoć su bili kod rodbine da se pozdrave i zločin se dogodio oko tri sata ujutru. Pucao joj u glavu, jedanput - kažu poznanici ove porodice i dodaju da je najverovatniji razlog zbog kojeg je V. M. pucao u M. M. to što je sumnjao da ga vara.

Sve se dogodilo u porodičnoj kući, muž je pucao u nju u dnevnoj sobi, a deca su spavala u svojim sobama i nisu ništa čula.

Prema saznanjima Blica, u istom dvorištu nalazi se kuća u kojoj su živeli njegovi roditelji i sestra. Kad je pucao u ženu pucao je još jedanput u kuću roditelja a zatim seo u auto i pobegao. Bacio je telefon u dvorište, verovatno da ga ne bi locirali.

Komšije su u šoku, plaču i nemogu da veruju da je uništena jedna, kako kažu "divna porodica"

- Samo neka ona preživi, da ona divna deca imaju majku - kaže za Blic komšinica koja ne može da zaustavi suze.

Ona priča da nikada nije čula ništa loše o njima i da su važili za skladan par.

- To je jedna divna porodica. Uvek se jave, pozdrave. Idealan par. On je bio vredan i radan i uvek spreman da pomogne komšiluku. Radio je u jednoj firmi u Kragujevcu i dao je otkaz nedavno da bi išli u Nemacku. Mi smo u šoku - kaze ona.

Komsinica dalje priča da nije čula pucanj, ali je njen muž čuo, i pas je tada jako lajao.

Inače, osim što su živeli razdvojeno, M. M. i V. M. nisu imali porodičnih problema, niti je iz ove kuće ikada prijavljivano porodični nasilje.

- Bili su skladan par, on je sa decom povremeno odlazio u Nemačku, a i ona je često dolazila u Kragujevac. Svi smo se radovali što se ona dobro snašla na novom poslu i što će uskoro biti svi zajedno. Čekali su te papire za spajanje porodice, kažu njihovi prijatelji.

Prema njihovim rečima, njih dvoje su patili zbog razdvojenog života, ali ništa nije slutilo na tragediju.

- Bila je uporna u tome da ode i mi smo ih podržavali. V. M. je dao otkaz na poslu, kako bi čuvao decu dok je ona u Nemačkoj. Mučili su se tako razdvojeni, a sada ova tragedija, to je šok za sve nas. Ništa nije ukazivalo na to da imaju neke probleme. Jeste malo porodica V. M. negodovala zbog njenog odlaska, smatrali su da im odvodi decu, ali ne mislim da je to uzrok da on podigne ruku na nju. Imaju dvoje male dece, ne znam šta mu se desilo da tako postupi.