"Informacija o Mateju je došla posle pet meseci, posle 139 dana... Čekali smo radosnu vest, a došla je ona bolna, grozna... Istina se ne može promeniti već prihvatiti."

Ovako u velikoj ispovesti za "Blic" govori Nenad Periš, otac Mateja Periša, mladića čije je, kako sve ukazuje, telo jutros pronađeno u Dunavu na Adi Huji. Telo nestalog Splićanina pronađeno je posle pet meseci potrage. Sa velikom teskobom u glasu Nenad je izdvojio nekoliko minuta da porazgovara sa nama. Kaže, policija iz Srbije ga je jutros oko 10 sati kontaktirala i saopštila mu najtežu vest.

- Poslali su mi poruku i rekli da su pronašli telo i da odeća odgovara Mateju. Takođe, rekli su da se mora sačekati i DNK analiza kako bi se ustanovilo da li je to sigurno on, a ona ne može biti gotova odmah - kaže Nenad Periš.

Sa bolom u glasu, otac Mateja Periša kaže da je dugo ipak čekao radosnu vest, da se uporno nadao da će Matej biti pronađen živ...

- Informacija je došla posle 139 dana. Došla je bolna vest, grozna... Iako je prošlo toliko vremena mi smo čekali da nam se saopšti srećna vest - da je nađen Matej živ... Ali, istina je drugačija i moramo je prihvatiti - kaže nesrećni otac.

- Zahvaljujem se svima na molitvi i brizi. Toliko je bilo iskrenog saosećanja tokom potrage, to nikad neću zaboraviti jer to mi je jako značilo. Hvala svakom ponaosob, svakom verniku, običnom, čoveku, svešteniku, policiji, novinaru. Svima posebno hvala i svakoga grlim. To što su imali saosećanja, što su svi želeli da Matej bude pronađen. To nikada neću zaboraviti koliko god bol bila teška - kaže Nenad.

U njegovom životu više ništa neće biti isto. Kako dodaje, od danas je "započeta nova stranica".

- Idemo dalje, moramo pokazati da naša vera nije samo trenutna. Udahnimo vazduh, pogledajmo u nebo i kažimo: “Bože, hvala”. Da, teško mi je, grozno mi je, neverovatno teško, ali moram da prihvatim i nastavim dalje - kaže on.

Nenad Periš je zamolio medije da razumeju njega i porodicu i da prihvate da porodica prolazi kroz težak i bolan trenutak, te da pruhvate privatnost porodice i ne uznemiravaju neko vreme.

- Da sačekaju malo i da se suzdrže - moli Periš i dodaje da će u narednim danima doći u Beograd.

- Moram da završim protokolarne stvari i doći ću što pre - zaključuje on.

Podsetimo, jutors je u Dunavu kod Ade Huje pronađeno telo mlađeg muškarca koji odgovara opisu nestalog Mateja Periša. Kako smo saznali, na telu mladića pronađen je srebrni sat, tamna majica sa aplikacijom, farmerke i jedna bela patika, a u džepu mobilni telefon. Sve pronađeno odgovaralo je opisu stvari koje je u noći nestanka na sebi imao Matej Periš. Aplikacija na majici na telu identična je onoj koju je Periš kobne noći nosio. To što je mobilni telefon pronađen u džepu farmerki, još jedna je potvrda da je u pitanju on, jer je signal s njegovog telefona u kobnoj noći poslednji put lociran kod Velikog ratnog ostrva, što znači da je mobilni bio kod njega kada se našao u vodi.

Naložena je obdukcija pronađenog tela, DNK analize i toksikološki rezultati. Na prvi pogled na pronađenom telu nema tragova nasilja, ali obdukcija će pokazati na koji način i od čega je mladić preminuo.

