NEREŠENE MISTERIJE! Na ovih 5 važnih pitanja o smrti Mateja Periša nikada nećemo saznati odgovor!

Skoro pet meseci tragalo se za Matejom Perišem, momkom iz Splita koji je nestao u Beogradu tokom dočeka Nove godine. DNK analiza potvrdiće da li je telo jutros pronađeno na Ada Huji njegovo, ali za sada sve ukazuju na najgore vesti - da je iz Dunava izvađen 27 godina stari ekonomista i bivši vaterpolista koji je radio kao skiper.

Pronalazak tela samo je podgrejao interesovanje za slučaj nestanka Mateja Periša, koji je od starta pun "rupa" i misterija, a neke od njih nikada neće biti rešene.

Slučaj je izazvao veliku pažnju najpre jer je reč o međunarodnoj potrazi u koju su pravno i formalno uključene dve države. Drugo, reč je o zdravom mladiću koji nije imao kriminalni dosije niti se sumnjalo da je ikada koristio narkotike, a koji je samo nestao, bez nekog očiglednog razloga. Uz to, Matejevi prijatelji sa kojima je proveo poslednje trenutke, nikada ništa nisu želeli javno da komentarišu o slučaju.

Evo pet ključnih pitanja na koja i dan-danas nema odgovora:

Zašto je Matej Periš napustio klub Gotik?

Matej Periš u Beograd je na proslavu Nove godine s prijateljima došao kombijem koji su iznajmili u Zagrebu, a dotle su automobilima došli iz Splita. Potom su apartman iznajmili u širem centru Beograda, a prema rečima njegovih prijatelja tamo su pili alkohol pre nego što su otišli na večeru u jedan dobrostojeći restoran. Noćni život odlučili su nastaviti u klubu Gotik smeštenom u kompleksu "Beton hala" na obali Save.

Kako se videlo na snimcima s nadzornih kamera, Matej je u 31. decembra oko 2 ujutro u majici kratkih rukava napustio klub da bi zatim trčao beogradskim ulicama.U jednom je trenutku zaustavio taksi ali vozač mu nije otvorio vrata budući da je već imao zakazanu vožnju. Matej je zatim okolnim i mračnim uličicama stigao do objekta Savanova - restorana koji se nalazi na nekih kilometar i po o Gotika. Stigavši do restorana, koji nije radio, usporio je hod, preskočio ogradu koja mu se našla na putu, što opet dokazuje da njegove motoričke sposobnosti nisu bile narušene, te nastavio kretanje oko zgrade Savanova potraživši izlaz na promenadu. Tamo se spustio niz stepenice prema Savi, ali objavljeni isečak snimka s nadzorne kamere tu se završava.

Dakle, glavno je pitanje zašto je Periš napustio klub? Da li je to što je pošao samo u majici, bej jakne značilo da je imao nameru da vratiti u Gotik ili je instinktivno bežao od opasnosti u koju je možda te noći upao? Zašto je baš išao do restorana Savanova? Da li je tamo trebalo da se naže sa nekim ili je dotle stogao slučajno?

Oko čega je izbio incident sa ekipom iz Zadra?

Ne zna se zašto je Matej istrčao iz Gotika, ali se zna da je u klubu došlo do incidenta Matejevih prijatelja s jednom grupom mladića iz Zadra. Kako je ranije pisao Večernji list, te kombne noći dve grupe mladih iz Hrvatske su se upoznale u Gotiku i družile, ali su se verbalno posvađali zbog jedne boce žestokog alkohola koja je bila naručena, ali nije bila plaćena. Došlo je do nesporazuma i čarke pa je reagovalo i obezbeđenje. Nedugo nakon toga Matej je istrčao iz kluba. Neki su govorili da je možda išao do bankomata, a drugi da je u klubu upao u sasvim drugi incident dok je išao na WC pa je bežao od toga, a što njegovi prijatelji koji su ostali u separeu nisu mogli videti. Šta se tačno deslo, neće nikada biti otkriveno.

Zašto je trčao oko Savamale?

Zašto je Matej izašao iz Gotika i kuda je krenuo, nikada nećemo tačno saznati. Izvesno je da je trčao oko Savamale pre nego što mu se potpuno izgubio trag. Prema nekiim informacijama, trčao je punih devet minuta, a brojni stručnjaci svedočili su da je način na koji se kretao ukazivao na to da nije bio pod uticajem droge, niti da je bio u alkoholisanom stanju koje mu ne bi dozvolilo da tako trči. Za vreme istrage, pojavile su se priče da je išao ka stanu da uzme nešto, ili pak do bankomata, ali postojeći snimci to ne mogu da potvrde...

Nakon što je u 1.43 izašao iz kluba u Beton hali išao je ka Karađorđevoj ulici. Dalje na snimcima se vidi kako Periš nastavlja kretanje ka Brankovom mostu. U 1.47 skrenuo je u Travničku ulicu i nastavio dalje ka Ulici braće Krsmanović pa stigao do "Savanove". Policija je potvrdila da ga niko nije pratio pa ostaje nejasno zašto je trčao.

Tri puta kobne noći zaustavljao taksi, gde je planirao da ide?

U jednom trenutku do javnosti je dosepo snimak iz kobne moći na kom se vidi muškarac za kog se verovalo da je Periš kako trči po Savamali i pokušava da zaustavi taksi. Prema rečima njegovog oca, tri puta je probao da uđe u neko taksi vozilo, ali bezuspešno.

- Na snimcima se vidi da nestali muškarac nema interakciju s drugim licima, osim kada u jednom trenutku, na uglu Karađorđeve i Crnogorske ulice, pokušava da uđe u taksi vozilo, ali taksista ga je odbio jer je imao zakazanu vožnju. To je jedina utvrđena Matejova interakcija s bilo kim na njegovoj trasi kretanja - rekao je u januaru jedan od inspektora MUP-a, ali bez odgovora gde je potencijalno Splićanin hteo da ga taksi odveze.

Zbog čega je Periš na posletku ušao u Savu?

Kad je policija objavila detaljnu rekonstrukciju kretanja nesrećnog mladića iz Splita nakon što je izašao iz kluba Gotik, utvrđeno da je snimak na kom se vidi kako nepoznati muškarac pliva u Savi ipak autentična. Rečeno je i da se kretanje tog muškarca poklapa sa signalom telefona Mateja Periša. Ako to zaista i jeste bio on, ostaje pitanje - kako je uopšte ušao u reku? Poznato je da je bio sportista , da je bio u formi i da nije koristio narkotike. Ako je u reku upao slučajno, da li je iz nje pokušao izaći? Da li je bio pod uticajem droge ili alkohola pa je u reku skočio samovoljno nakon čega ga je hladna voda paralisala ili mu se dogodila nekakva nevolja zbog koje nije svojom voljom dospeo u Savu? Za sada niko ne zna...