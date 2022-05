NIŠLIJA (35) NASMRT PRETUKAO MUZIKANTA: Razbesnelo ga što nije hteo da ga zabavlja KOBNO SE ZAVRŠILO

Nišlija A.S. (35) uhapšen je zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom, jer je surovo pretukao šezdesetosmogodišnjeg Ferata A. koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Kako je potvrđeno tragedija se dogodila 3. maja nakon što su osumnjičeni i žrtva zajedno proveli veče u jednoj niškoj kafani u Rentgenovoj ulici, pišu Novosti.

- Ferat koji svira harmoniku je čitave večeri zabavljao A.S. Svirao mu je i pevao, a on mu je plaćao naručene pesme. Zajedno su pili i družili se da bi Ferat u jednom trenutku saopštio da je dosta i da više ne može da peva. Oko ponoći su zajedno izašli iz kafane, kada je, kako se sumnja, besan što ga je Ferat odbio, A.S. brutalno pretukao nesrećnog čoveka. Njegovo telo oko 3.30 sati iza ponoći primetio je jedan prolaznik i obavestio Hitnu pomoć. Čovek je u besvesnom stanju odvezen u niški Univerzitetski klinički centar gde je ubrzo preminuo – navode izvori upoznati sa ovim slučajem.

Kako se saznaje, Ferat je živeo u naselju Stočni Trg ali je često boravio u prihvatilištu za stara i nemoćna lica.

Krivični zakonik za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnih ishodom propisuje kaznu od dve do dvanaest godina zatvora.

Autor: