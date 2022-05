Kolege su naslutile da će ga pronaći! MORNAR KOJI JE UOČIO TELO MATEJA PERIŠA OTKRIO NOVE DETALJE: Bio sam šokiran prizorom

Obdukcija tela nesrećnog Mateja Periša obavljena je juče, a DNK analizom je nedvosmisleno utvrđen njegov identitet. Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, utvrđeno je da je smrt nastupila utapanjem.

Telo nesrećnog Splićanina pronađeno je pre dva dana u Dunavu, na Adi Huji. Leš su uočili mornari koji su odmah pozvali policiju.

Mladi mornar, Luka Vučak (27) prvi je uočio leš nesrećnog Splićanina.

- Šokirao sam se kad sam sa palube broda ugledao u Dunavu telo, zakačeno za ponton. Na prvi pogled, sudeći po garderobi, izgledalo je kao da je telo bilo u vodi tek nekoliko dana. Odmah sam o tome obavestio kapetana, koji je pozvao policiju - ovim rečima započinje priču Luka Vučak.

Luka objašnjava da u prvom trenutku nije bio siguran da je u reci telo, međutim kada je bolje pogledao, bio je siguran da se neko nalazi u vodi.

Radio sam na gornjoj palubi kad sam ugledao telo zakačeno za ponton blizu stepenica koje vode na kej. Prvo sam pomislio da mi se učinilo... Međutim, kad sam malo bolje pogledao, shvatio sam da je to neki utopljenik. Telo je plutalo potrbuške, jasno sam video glavu, ruke, noge... Pokazao sam kolegi na donjoj palubi šta sam video, a kad se i on uverio da je u pitanju utopljenik, obavestili smo kapetana, koji je pozvao policiju

Mladi lađar napominje da ni njemu ni kolegama u prvi mah nije palo na pamet da je u pitanju Matej Periš.

- Svi smo čitali u medijima o njegovom nestanku, ali od tad je prošlo mnogo vremena, a odeća na utopljeniku je izgledala kao da je u reci tek nekoliko dana. Tada nisam bio siguran ni da li je u pitanju muškarac ili žena. Tek mi je posle jedan iskusniji kolega rekao da, kad utopljenik ispliva na površinu, muškarci obično plutaju na stomaku, a žene na leđima, ne znam da li je to tačno - objašnjava Vučak.

Prema njegovim rečima, pronalaženje utopljenika je relativno retka pojava u njihovom poslu, bez obzira što na reci provode i po šest meseci godišnje.

Razgovarao sam sa kolegama i retko ko je imao slično iskustvo. Jedan kapetan već deset godina plovi i samo jednom mu se desilo da otkrije telo u vodi. Kolega sa donje palube, kom sam prvom pokazao telo, ima 30 godina iskustva kao mornar i ovo mu je prvi put da ugleda leš u reci. S druge strane, meni je ovo tek četvrto ukrcavanje u životu i eto, zalomilo se da ga baš ja prvi primetim. Situacija je teška i tužna, ali bar će sad porodica tog nesrećnog momka pronaći mir i moći će da ga sahrani kako dolikuje - zaključuje Vučak.

Govorili mu u šali da će pronaći Mateja

Mornar Luka Vučak je među prijateljima poznat i po tome što mu se često događalo da pronađe izgubljene stvari, pa su mu prijatelji, nakon nestanka Mateja Periša, govorili da će ga sigurno baš on pronaći.

- Dešavalo mi se da pronađem svakakve izgubljene stvari, oni koji me poznaju često to pominju... Kad je Periš nestao, ja sam tek počeo lađarsku karijeru, a jedan prijatelj mi je rekao da ću 100 odsto baš ja biti taj koji će ga pronaći. Sticajem okolnosti, to se i desilo - kaže Vučak.