OČEVIDAC POGIBIJE MISICE OTKRIVA: Prešla je iz čista mira u drugu traku i kamion ju je pokupio, NIJE IMAO ŠANSE DA SE SKLONI

Prvi rezultati istrage stravične saobraćajne nesreće, u kojoj je u petak na putu Prhovo-Šimanovci poginula misica Mirjana Stojanović (34), pokazali su da je ona svojim automobilom "golf" prešla u suprotnu kolovoznu traku, kojom se kretao kamion, te se direktno zakucala u njega i odletela u kanal pored puta.

Od siline udarca, Mirjanin "golf" ostao je potpuno smrskan, a vatrogasci su morali da seku vozilo kako bi izvukli njeno telo. Očevidac nesreće bila je i Tamara Popović, koja je bila za volanom kamiona koji se u trenutku nesreće kretao iza "golfa".

- Devojka je prešla iz čista mira u drugi smer i kamion ju je pokupio, jer nije mogao da stane niti da se skloni u stranu nikako - rekla je Tamara.

Nema krivina

Još uvek nije poznato zbog čega je misica, koja je bila sama u automobilu, prešla u suprotnu traku.

- U tom delu je put prav, nema nikakvih krivina i zato je potpuna misterija kako je prešla u drugu stranu i sudarila se s kamionom. Prilikom udarca njoj se otvorio i erbeg. Prizor je bio jeziv. Krvi je bilo svuda po automobilu, a najviše po vazdušnom jastuku. Kola su od siline udarca bila smrskana i neprepoznatljiva. Kako bi se došlo do nesrećne žene, morao je da se seče auto. Izvučena je iz kola i nije davala znake života - kaže jedan od očevidaca i dodaje da u životu nije video toliko slupan automobil.

Naš sagovornik dodaje da je Mirjanino vozilo od siline udarca sletelo u kanal pored puta, a da se kamion s druge stane preprečio u obe trake.

- Vozač kamiona, koliko smo čuli, nije povređen ili barem nije teže povređen. Sigurno je potresen - dodaje sagovornik.

Spremala slavu

Podsetimo, nesreća u kojoj je poginula Mirjana Stojanović dogodila se oko devet sati ujutru u petak na putu Prhovo-Šimanovci, kada je ona krenula u vikendicu u Obrežu kako bi, prema rečima njenog emotivnog partnera Aleksandra Avramova, spremila slavu letnjeg Svetog Nikolu. Nastradala Mirjana svojevremeno je bila mis fotogeničnosti Srbije i finalistkinja izbora za mis Srbije 2007. godine.

Emotivni partner: Raspadam se na komadiće

Aleksandar Avramov, emotivni partner poginule misice, na svom Instagram profilu u toku jučerašnjeg dana kačio je njihove zajedničke fotografije i snimke. Na video-zapisima može se videti kako je Mirjana na svakom od njih raspoložena, vesela i nasmejana. U jednom od klipova vidi se kako ona u opuštenoj odevnoj kombinaciji s radničkim rukavicama radi na nekom imanju. Avramov je rekao da se raspada na komadiće otkako je ona umrla, kao i da su godinu dana bili u vezi, te da se nisu razdvajali. - I u petak sam joj govorio da me sačeka da krenemo zajedno u našu vikendicu, ali ona je htela da ranije ode da kupi sve za krsnu slavu. Rekla mi je da će me čekati tamo, a kada sam ja došao, nje nije bilo - rekao je on.