PRIJATELJI MATEJA PERIŠA ZA SUTRA SPREMAJU VELIKI OPROŠTAJ! Ovako će odati počast mladiću koji je ujedinio region: ŠPALIR S BRODOVIMA U LUCI

Matejevi prijatelji, kolege i brodari, spremaju veliki oproštaj u samom srcu Splita.

Teško je rečima da se opiše koliku tugu i bol u ovim trenucima oseća porodica tragično preminulog Mateja Periša (27). Zato je i razumljivo što je njegov otac Nenad Periš zamolio medije i javnost da se suzdrže od dolaska na sahranu njihovog voljenog sina i brata.

Ipak, svi oni koji osećaju da žele da se oproste od mladog Splićanina čija je nesrećna sudbina ujedinila region moći će to da učine u ponedeljak uveče u centru grada.

Naime, kako piše Slobodna Dalmacija, njegova ekipa, koleginice, kolege i brodari, spremaju veliki oproštaj u samom srcu Splita.

S porukama, koje će raznežiti i ona najtvrđa srca, kao i bakljama, pripremaju špalir s brodićima u blizini splitske Trajektne luke. Takođe i trajekti koji će se u tom trenutku zateći u blizini trebalo bi da zatrube u spomen na Matejevu "ultimu partenzu" (poslednji polazak).

Na ovaj simboličan način, drugari žele da odaju počast Mateju, a sve bi trebalo da se odvija sutra predveče nakon što sunce zađe. Ovim će tako od Periša moći da se oproste svi njegovi sugrađani, koji su sa strepnjom i nevericom, ali i nadom, proteklih pet meseci iščekivali ishod potrage za Splićaninom, koji je inače radio kao skiper.

- Osetili smo da to treba da učinimo, a sigurni smo da bi i on to voleo nakon hiljada i hiljada poruka i lepih reči koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani širom zemalja regije. Svako ko želi neka sutra predveče dođe u grad. Želimo da ga dostojanstveno ispratimo, u nadi da će zauvek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i lepšeg mesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo mogli da poželimo. Niko od nas nikad ga neće zaboraviti - rekao je jedan od prijatelja Mateja Periša.

Podsetimo, Splićanin Matej Periš, čije telo je pronađeno na Adi Huji 18. maja, biće sahranjen sutra na groblju Lovrinac u rodnom Splitu.

Nenad Periš zahvalio je svima na podršci koju su mu pružali tokom svih ovih pet meseci, te uputio molbu medijima, ali i javnosti, da sahrana njegovog sina bude tiha i u krugu najbliže porodice i prijatelja.

On je ovom prilikom zamolio javnost da pokaže razumevanje za ove molbe kako bi se intimno i lično oprostili od člana svoje porodice.

- Poštovani novinari i snimatelji još jednom vam se zahvaljujem na saosećanju i korektnom praćenju ovog slučaja, ali vas još jednom molim da zbog veoma teških trenutaka za mene i moju porodicu se suzdržite od bilo kakvog medijskog praćenja sahrane našeg Mateja, i događaja uz sahranu. Znam da ćete shvatiti moju molbu te vam se zbog toga u svoje ime i u ime svoje porodice zahvaljujem - napisao je on u pomenutoj poruci.