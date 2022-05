JEZIVO VRŠNJAČKO NASILJE U KRAGUJEVCU: Maloletnica maturantkinji SLOMILA NOS, sukobu prethodila svađa zbog momka

U jednoj srednjoj školi u Kragujevcu zabeležen je slučaj vršnjačkog nasilja kada je 18-godišnjakinja J. K. zadobila teške telesne povrede.

U tuči joj je slomljen nos, a operacija je predviđena za prvi radni dan potom. J. K. je zadobila i posekotinu glave. Povreda je ušivena pilikom lekarskog zbrinjavanja.

Do fizičkog obračuna došlo je između dve učenice škole - drugog i četvrtog razreda. Incident se desio 13. maja u podne, na stepeništu, na kraju velikog odmora, kada je mlađa udarila stariju devojčicu - ramenom u prolazu.

- Ja je pitam koji problem imaš i dokad misliš da me guraš svaki put kad prođeš pored mene. I ona me udarila pesnicom iz sve snage u nos. Polomila mi je nos. Još jednom me je udarila i rasekla, otvorila mi je glavu. Tu su me ušivali - kaže povređena J. K. navodeći da se savila posle udarca u nos, zbog čega je naredni udarac bio u potiljak.

Sukob tinja od ranije

Kako je objasnila, svemu je prethodio verbalni sukob od pre nekoliko meseci, kada se grupa četvrtakinja svađala sa drugakinjom. Rasprava je bila zbog momka jedne od njih. Kako naša sagovornica tvrdi, u toj raspravi nije došlo do fizičkog sukoba, a priča je stigla i do roditelja. Navodno je majka spomenute drugakinje dala upozorenje ostalim devojčicama.

- Pričala je majci da smo je čupale, da smo je vređale. Ne mogu da kažem da nije bilo vređanja, ali nije bilo čupanja - rekla nam je.

Pojedinosti u vezi sa slučajem potvrdila je i majka povređene J. K.

- Zatečeni smo, nismo očekivali da tako nešto može da se desi ne samo u školi, nego inače na bilo kom drugom mestu. Dobila je dva udarca u glavu, teške telesne potvrde, što je utvrđeno kod lekara. U ponedeljak treba da bude primljena na bolničko lečenje zbog hirurške intervencije - rekla nam je majka dan nakon što se fizički obračun desio.

Majka je znala za prethodni sukob.

- Očito je tome prethodio verbalni sukob koji je trajao između društva moje ćerke i te devojčice. Koliko sam upoznata, sve je bilo na verbalnom nivou, nikad nije bilo fizičkog kontakta. Povod za koškanje je neki momak. I, eto, juče kroz neko guranje u školi na stepeništu... Ta devojčica se prosto okrenula i našu ćerku udarila jednom u lice u predelu nosa i oka i kako je pala, udarila ju je i otpozadi i napravila joj tu posekotinu. Morala je da se ušiva, ima jednu kopču. Osim tih fizičkih povreda, ćerka je uznemirena - opisuje majka.

U vezi sa prethodnim sukobom kaže da je postojao dogovor.

- Dogovor je bio da se niko nikom ne obraća. Pretpostavljam da će škola sad da uradi sve što je u njenoj nadležnosti. Profesori se jesu angažovali u smislu da su se raspitivali za stanje naše ćerke, jedna profesorka je bila s njom i u bolnici, dolazio je i pedagog. Nama je najbitinije da ona sad bude dobro, a posle ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - dodala je.

Krivična prijava zbog teške telesne povrede, iz škole bez komentara

Slučaj je prijavljen policiji, a iz Višeg javnog tužilaštva u tom gradu rekli su da će povodom slučaja koji se desio 13. maja 2022. godine Policijska uprava u Kragujevcu, podneti krivičnu prijavu protiv maloletnog učinioca, koja je učenica drugog razreda gimnazije, zbog krivičnog dela teška telesna povreda.

Prema pisanju medija, iz škole nisu komentarisali slučaj.

Nezvanično, druga devojčica je kažnjena jedinicom iz vladanja, za šta je na nastavničkom veću bilo više glasova nego za izbacivanje iz škole.

Operacija 17. maja, otpust 23.

Prema najnovijim informacijama, J. K. je izašla iz bolnice. Na bolničkom lečenju je provela sedam dana. U otpusnoj listi stoji da je "uočena fraktura levog frontalnog nastavka maksile i nosnih kostiju sa dislokacijom".

- Nisu morali da prave rez. Uspeli su kroz nos da mi nameste obe slomljene kosti. Nedelju dana sam bila u bolnici, duže nego što smo planirali, sad je sve okej - rekla nam je.