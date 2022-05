SPLIĆANI OTVORILI DUŠU! DRUGOVI KRIJU TAJNU MATEJEVE SMRTI: Sve što se desilo u Beogradu mnogo je tajanstveno JOŠ SMO U ŠOKU

Matej Periš (28) iz Splita sahranjen u ponedeljak u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Matejevo telo pronašli su brodari prošle srede na obali Ade Huje, nakon punih 139 dana od njegovog nestanka, kada je 31. decembra istrčao iz noćnog kluba "Gotik" i trčeći došao do Savske promenade, gde je, pod nerazjašnjenim okolnostima, upao u Savu i utopio se. U našu prestonicu došao je da bi proveo novogodišnje praznike s petoricom drugova.

Splićani su rekli da, iako je mladićevo telo pronađeno posle skoro pet meseci, to nikako nije rasvetlilo ovaj slučaj, koji je potresao ceo region. Naime, oni smatraju da njegovi prijatelji nikada neće otkriti zašto je nesrećni Splićanin stradao u Dunavu.

- Sve skupa o toj večeri u Beogradu je previše tajanstveno. Bar smo dočekali ovo čudo da ga nađu. Kada se to desilo, ceo grad je pričao o tome. Prvo smo bili šokirani, a onda su počele razne verzije. Ja svakako smatram da je sve o toj večeri jedna tajna koja je ostala među njegovim prijateljima. Oni znaju zašto je jadan momak stradao i svi koji kažu suprotno govore besmislice - istakao je Splićanin Lambe S, prenosi Republika.

- Ne mogu da vam opišem koliko me to boli. Ja sam njihova stara komšinica, živeli su blizu mene do Matejeve četvrte godine. Njegov otac Neno je dobar čovek i nije zaslužio ovako strašnu sudbinu. Cela priča oko njegovog sina je velika zagonetka. Svih pet meseci i ja i građani Splita nadali smo se da će Matej biti pronađen živ. Ogromna tuga se sručila na naš grad - naglasila je Dragica.

S druge strane, Željan R. kaže da je, uprkos pronalaženju Matejevog tela, u istom šoku kao i kada je mladić nestao.

- Ceo slučaj je prava misterija. Matejevo telo je pronađeno, a ne znamo kako i zašto je tamo završio, pa me stanje šoka još nije prošlo. Nisam bio siguran da će ikada biti pronađen, a bilo je i svakakvih nagađanja. Veoma mi je žao tog momka, bio je vrlo mlad - rekao je on.

