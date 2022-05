OTKRIVENO KAKO JE DOŠLO DO TRAGEDIJE! Ovo su novi detalji nesreće na Pančevcu: Trivunu i Dobrinki NIJE BILO SPASA

Vozač BMW-a koji je, kako se sumnja, izazvao nesreću u kojoj je nastradao bračni par Jevtić, pretpostavlja se da je udario svojim automobilom u kamion "zastava" koji je vozio u istoj traci.

Prema nezvaničnim informacijama, oba vozila su išla u istom smeru, kada je nemački državljanin naleteo na kamion. Kako se saznaje, policija je prikupila delove vozila koji su bili rasuti po mostu, skinuti su video zapisi, a obavljen je i saobraćajni tehnički pregled vozila. Takođe, uzet je uzorak krvi i urina vozača BMW-a kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

- Vozač automobila je vozio levom trakom i udario je u zadnji levi deo teretnog vozila. Od jačine udarca vozač kamiona izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa mosta - kaže izvor Blica upoznat sa slučajem.

Vozač BMW-a je saslušan juče i pred tužiocem je izneo svoju odbranu. Kako je saopštilo Prvo javno tužilaštvo, zatražen je njegov pritvor zbog opasnosti od bekstva s obzirom da je u pitanju strani državljanin. Njemu se na teret stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

Trivun (77) i Dobrinka (77) Jevtić su poginuli u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Pančevačkom mostu u ponedeljak u poslepodnevnim časovima. Kada je automobil udario u njihov kamion, bacio ga je na zaštitnu ogradu, a njih dvoje su ispali iz kabine, jedno je palo u Dunav, drugo na stub ispod mosta.

Dobrinka i Trivun iz Slanaca u Beogradu su se bavili poljoprivredom. Stradali su kada su se vraćali iz Ovče, u kojoj su imali imanje na kom su radili svakog dana.

- Svakodnevno su išli tamo i vraćali se kući u Slance. To je bio njihov ritual tako su želeli i tako su radili. Kada se to dogodilo vraćali su se kući iz Ovče. Trebalo je da pređe Pančevački most, ode na Bogosloviju i kući... Nisam ni slutio da može ovako nešto da se desi - rekao je njihov sin Rade.

Bračni par je bio ljubav iz srednjoškolskih dana, zajedno su proveli ceo život. Imali su sina Radeta i od njega troje unuka i jedno praunuče.

- Užasno je ne mogu da verujem da sam ih u sekundu oboje izgubio. Duže od pola veka su proveli zajedno, 60 godina braka, zajedno su i napustili ovaj svet. Bili su isto godište - jedva je uspeo da izgovori njihov sin Rade.

Njihova rođaka otkrila je da je Dobrinka nedavno prokomentarisala kako zna da će "ona i Trivun umreti u isto vreme". Crna slutnja se obistinila.