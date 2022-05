JOŠ UVEK OSEĆAM NJEGOVE RUKE PO SVOM TELU I DAH I PLJUVAČKU: Mariju (26) pokušao da siluje, dobio samo TRI MESECA KUĆNOG ZATVORA!

S. M. iz Knjaževca koga je Marija M. (26) iz istog mesta prijavila za pokušaj silovanja osuđen je provosnažno na kaznu od tri meseca kućnog zatvora uz nanogicu iako je za nedozvoljene polne radnje za koje se teretio zaprećen zatvor do tri godine.

Nasilnik je bio poznanik Marijine majke koja je preminula i iskoristio je nesreću devojke, pa joj se približio. Najpre joj je bio podrška, sticao njeno poverenje, sve dok nije pokušao da je siluje, ispričala je Marija M. za Blic.

- U početku je bio fin, donosio mi je hranu, jednom prilikom sa nekim poznanikom mi je doneo pola metra drva za ogrev. I kobnog dana došao je kao i svaki put pre toga. Onda je tražio da skinem masku, a kad sam odbila, on je to uradio na silu. Pokušao je na silu više puta da me poljubi, spopadao me je, dodirivao po intimnim delovima tela - ispričala je Marija M.

Na suđenju za nedozvoljene polne radnje S. M. je priznao sve za šta se teretio, a zamenik tužioca Osnovnog tužilaštva u Zaječaru, odeljenja Knjaževac, u završnim rečima predložio je sudu da okrivljenog kazni sa tri meseca kućnog zatvora, iako mu je pretilo do tri godine robije.

Sud je ovaj predlog tužilaštva usvojio i S. M. izrekao ovu kaznu u decembru prošle godine.

Punomoćnik oštećene Marije M. uložio je žalbu na ovu presudu i tražio da se okrivljeni osudi na kaznu zatvora od najmanje godinu dana, međutim Viši sud u Zaječaru zaključio je da je ona nedozvoljena, jer oštećena u postupku nije imala status tužioca, već javni tužilac Osnovnog tužilaštva u Zaječaru. Na sve to, kada je dostavljena žalba Sudu, tužilac je izjavio da se žalba odbije kao neosnovana, zahtevajući da se prvostepena presuda potvrdi.

U obrazloženju Višeg suda navodi se i da okrivljeni ne sme napuštati prostorije u kojima stanuje "osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija, a ukoliko jednom u trajanju od preko šest sati ili dva puta u trajanju do šest sati samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u zavodu za izvršenje kazne zatvora."

Marija M. je rekla da je izuzetno razočarana i povređena donesenom presudom.

- Smatram da je velika nepravda i sramota i veliki šamar, ne samo za mene, vec i za sve žene koje su žrtve seksualnog napada. Ovakva nepravedna presuda poručuje svim žrtvama seksualnog napada da za njih nema pravde. A, seksualnim nasilnicima da slobodno i bez straha od visoke zatvorske kazne i drugih posledica, mogu da nastave da seksualno zlostavljaju i napadaju žene - priča Marija M, piše Blic.

Kako kaže, prošla je kroz pakao, a nasilnik ju je mnogo povredio i naneo veliku traumu.

- Kosa mi je mnogo opala zbog stresa i dalje opada. Dok on slavi jer se lako izvukao, ja patim od posttraumatskog stresnog poremećaja, napada panike, anksioznosti. Često idem kod psihijatra i mesecima pijem antidepresive i lek za spavanje. Bila sam prinuđena da napustim svoju kuću zbog njega. Nisam se osećala sigurno i bezbedno i morala sam da napustim kuću i grad. I dalje imam košmare i flešbekove. Istraumirana sam. Još uvek se vidno sećam svega što mi je nasilni predator uradio i sećaću se sve dok sam živa. Jos uvek osećam njegove ruke po svom telu i dah i pljuvačku - priseća se ona i dodaje da se nadala da će pravda pobediti.

