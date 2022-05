PANČEVAC JE CRNA TAČKA U PRESTONICI! Tragedija u kojoj su nastradali supružnici je samo jedna u nizu - Ova 2 KLJUČNA FAKTORA KUMUJU UDESIMA

Za nešto više od tri godine na mostu je bilo 185 saobraćajnih nezgoda.

Prošlog ponedeljka bračni par Trivun i Dobrinka Jevtić (77) nastradao je u stravičnoj nesreći na Pančevačkom mostu. Dvoje supružnika otišlo je zajedno u smrt, a kako se sumnja, tragediju je izazvao vozač automobila marke “bmw” koji ih je udario u zadnju levu stranu kamiona “Zastava” u kojem su bili. Neprilagođena brzina, ali i nedržanje odstojanja, koji su po svemu sudeći uzroci nesreće, kumovali su i većini drugih saobraćajki koje su se na ovom mostu dogodile protekle tri godine.

Prema rečima Ivice Bulatovića iz Uprave saobraćajne policije, prema njihovim podacima u periodu od 1. januara 2019. godine i prva četiri meseca ove, pripadnici MUP su obavili uviđaj u slučaju 185 nezgoda na potezu Pančevačkog mosta od petlje Krnjača do Ulice Dragoslava Srejovića.

- U 117 nezgoda pričinjena je materijalna šteta, dok su u slučajevu ostalih bili povređeni. Tri osobe su imale teške telesne povrede, a lake 102 lica - pojašjnava naš sagovornik.

Kako kaže u većini slučajeva do nezgoda je došlo usled nedržanja rastojanja, neprilagođene brzine stanju puta i uslovima saobraćaja, kao i prilikom menjanja saobraćajnih traka.

- Od početka godine na mostu je došlo do 11 nezgoda. Do njih dolazi najčešće kada su veće gužve i manje brzine i to u periodu od 13 do 19 sati kada je najveća frekvencija vozila - kaže on i dodaje da je na ovom mostu ograničenje 50 kilometara na sat.

- Specifično je da nezgoda ima više iz smera Bogoslovije ka Krnjači, nego iz Krnjače ka Bogosloviji.

- Ka Krnjači je od početka godine bilo devet nezgoda, dok je prema Bogosloviji dve - objašnjava Bulatović i naglašava da je pre tragedije u ponedeljak, poslednja nesreća sa poginulima na ovom mostu bila 2018. godine.

Podsetimo, Trivun (77) i Dobrinka (77) Jevtić su poginuli u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Pančevačkom mostu u ponedeljak u poslepodnevnim časovima. Kada je automobil udario u njihov kamion, bacio ga je na zaštitnu ogradu, a njih dvoje su ispali iz kabine, jedno je palo u Dunav, drugo na stub ispod mosta.

Vozač BMW-a koji je, kako se sumnja, izazvao nesreću u kojoj je nastradao bračni par Jevtić, udario je svojim automobilom u kamion “zastava” koji je vozio u istoj traci.

Prema informacijama koje posedujemo, oba vozila su vozila u istom smeru, kada je nemački državljanin naleteo na kamion. Kako saznajemo, policija je prikupila delove vozila koji su bili rasuti po mostu, skinuti su video zapisi, a obavljen je i saobraćajni tehnički pregled vozila. Takođe, uzet je uzorak krvi i urina vozača BMW-a kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

- Vozač automobila je vozio levom trakom i udario je u zadnji levi deo teretnog vozila. Od jačine udarca vozač kamiona izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa mosta - kaže izvor “Blica” upoznat sa slučajem.

Vozač BMW-a je saslušan je u sredu i pred tužiocem je izneo svoju odbranu. Kako je saopštilo Prvo javno tužilaštvo zatražen je njegov pritvor zbog opasnosti od bekstva s obzirom da je u pitanju strani državljanin. Njemu se na teret stavlja teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Međutim, odlukom Prvog osnovnog suda u Beogradu njemu je izrečena samo mera zabrane napuštanja boravišta, odnosno zemlje.

Bili zajedno 60 godina

Dobrinka i Trivun iz Slanaca u Beogradu su se bavili poljoprivrednom. Stradali su kada su se vraćali iz Ovče, u kojoj su imali imanje na kom su radili svakog dana.

- Svakodnevno su išli tamo i vraćali se kući u Slance. To je bio njihov ritual tako su želeli i tako su radili. Kada se to dogodilo vraćali su se kući iz Ovče. Trebalo je da pređe Pančevački most, ode na Bogosloviju i kući... Nisam ni slutio da može ovako nešto da se desi - rekao je njihov sin Rade.

Bračni par je bio ljubav iz srednjoškolskih dana, zajedno su proveli ceo život. Imali su sina Radeta i od njega troje unuka i jedno praunuče.

- Užasno je ne mogu da verujem da sam ih u sekundu oboje izgubio. Duže od pola veka su proveli zajedno, 60 godina braka, zajedno su i napustili ovaj svet. Bili su isto godište - jedva je uspeo da izgovori juče njihov sin Rade.

Njihova rođaka otkrila je da je Dobrinka nedavno prokomentarisala kako zna da će “ona i Trivun umreti u isto vreme”. Crna slutnja se obistinila...