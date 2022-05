OVO JE PUCAČ IZ SURČINA! Plivao za časni krst, igrao folklor, pa večeras mladića IZREŠETAO KALAŠNJIKOVIM (FOTO)

Zasad se nagađa da bi motiv pucnjave mogla biti osveta.

Đ. N. koji je u Jakovu izrešetao iz kalašnjikova V. J. delovao je kao besprekoran mladić.

Napadač je završio kuvarsku školu i radio je u najelitnijim beogradskim hotelima. Godinama je igrao folklor i sa svojim kulturno umetničkim društvom obišao je pola Evrope. Gotovo svake godine je na Bogojavljenje odlazio na reku, a nekoliko puta je i plivao za častan krst.

Oni koji ga poznaju ne mogu da veruju da je uzeo kalašnjikov i izrešetao V. J.

- On je sjajan mladić. Uvek nasmejan i veseo. Mislili smo da ni mrava ne bi zgazio. Vest da je on pucao u nekog me je ostavila bez teksta. Ne mogu i dalje da dođem sebi - kaže za Informer jedan od njegovih prijatelja.

Prijatelj Đ. N. je potvrdio da je čuo da je njegov drug imao problema sa V. J.

- V. J. je, valjda, pretukao Đ. N. i njegovog oca. Tako se ovde pričalo. Ne znam zašto, ali je to ovog mnogo razbesnelo i zakleo se da će se osvetiti. Niko nije verovao da će osveta biti ovako krvava - objašnjava sagovornik.

