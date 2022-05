'UBIJEN, JER JE ŠTITIO SIROTO DETE OD MALTRETIRANJA!' Brat ubijenog pilota iz Jakova: Pekli smo jagnje pre horora i pratili sestru na porođaj!

M. M., brat V. J. koji je ubijen pred njegovim očima u Jakovu tvrdi da je Đ. N. ubio mladog pilota jer je on štitio dečaka kog je kuvar maltretirao i terao ga da skače u Savu, te sve to snimao telefonom.

Podsetimo, u nedelju oko 20 časova, Đ. N. zapucao je iz kalašnjikova na pilota V. J. i smrtno ga ranio u stomak, a danas se predao policiji kako je Pink.rs prvi javio.

M. M. je brata odvezao do najbliže zdravstvene ustanove, ali je mladić umro. Zločin se, da podsetimo, dogodio ispred kuće u kojoj Đ. N. živi sa porodicom.

Brat ubijenog koji je i svedok događaja je ispričao da su kobnog dana svi bili okupljeni u Jakovu i pekli jagnje u dvorištu, kada se pojavio Đ. N. i napravio problem.

- Moj brat je bio vitez i izgubio je život jer je branio dete koje nema ni oca ni majku, a koje je Đ. N. terao da skače u Savu. Kobnog dana, dok smo ispraćali sestru V. J. u bolnicu na porođaj, pred kućom se pojavio Đ. N. i parkirao auto. V. J. ga je iz dvorišta pitao zašto izigrava kriminalca i maltretira dete siroče, pa su seli u kola Đ. N. da popričaju o tome - kaže M. M. i dodaje:

- Tokom razgovora su se i potukli, pa je Đ. N. , videvši da je moj brat jači, izleteo iz auta i pobegao ka svojoj kući, a sa sobom je poneo i ključeve V. J., koji su mu slučajno ispali. Video sam da j njegov "golf" ostao kod nas, seo sam u kola, odvezao ih ispred njegove kuće i ostavio ključ u bravi, pa se pešice vratio do imanja - priča M.M.

M. M. objašnjava da se ubrzo pred kapijom pojavio otac Đ. N. koji je imao ključ V. J.

- Mlatio je ključem i pitao: Ko mi je prebio sina? V. J. je ustao i rekao: Ja sam ga tukao, zato što je loš čovek i maltretira decu. Posle toga je otac Đ. N., koji je povremeno uslužno radio u našoj firmi, udario mog brata i otišao. Krenuo sam do njihove kuće da popričamo i rešimo ovaj nesporazum, a onda je za mnom došao i V. J.. Zamolio sam ga da sačeka ispred, da ne bude više problema - prepričava M.M.

- Ispred kuće se on sukobio sa bratom Đ. N., a ja sam sa njegovim roditeljima izašao ispred. Odjednom, Đ. N. je izleteo u gaćama sa automatom i počeo da puca. Sakrio sam se iza nekog auta i počeo da ga molim da spusti pušku, a to su ponavljali i njegovi roditelji i brat. Rekao sam mu: Pusti me da pomognem bratu, hoćeš li i mene da ubiješ? On je odgovorio: Tebe neću. Sasuo je još jedan rafal u V. J., a onda ušao unutra i uzeo lovačku pušku, pošto mu je očigledno nestalo municije, pa smo ga svi ponovo molili da ne puca dok ne pomognem bratu.

M. M. objašnjava da je brata uneo u kola, a onda odvezao u Dom zdravlja Surčin, odakle je prebačen u Urgentni centar u kome je i preminuo.

- Moj brat je radio u našoj firmi od 6 ujutru do 6 uveče da bi sakupio novac da u Londonu polaže za licencu za pilota, pošto je završio Akademiju u Vršcu. Nije bio nikakav narko diler, niti reketaš, igrao je fudbal u Crvenoj zvezdi, bolela ga je nepravda u životu, zato je i umro.

V. J. sahranjen je danas u 12.30 sati na Bežanijskom groblju.