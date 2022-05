'GOVORIO MI DA SAM MAJMUN I VO, A DUGOVAO MI JE 90.000 DOLARA' Osumnjičeni priznao da je ubio mladića u čijoj kući se krio od poternice!

Z. R., koji je uhapšen zbog sumnje da je u kući u kojoj se skrivao ubio M. T., na saslušanju potvrdio da je begunac, osuđen zbog organizovanja kriminalne grupe koja je pravila lažne novčanice

Z. R. (54), koji se sumnjiči da je 30. maja posle ponoći ubio M. T. (32), u čijoj je kući u naselju Kijevo na beogradskoj opštini Rakovica živeo, priznao je na saslušanju u Višem tužilaštvu u Beogradu da je hicem iz revolvera ubio nesrećnog čoveka.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Z. R. je detaljno ispričao da se u kući M. T. krio, jer je za njim bila raspisana poternica, pošto je pred Specijalnim sudom u Beogradu osuđen na sedam godina zatvora kao organizator kriminalne grupe koja je falsifikovala i rasturala lažne dolare.

Predložen pritvor Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je juče da je osumnjičeni na saslušanju priznao krivično delo i detaljno opisao odnos sa ubijenim. - Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo da mu sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, imajući u vidu da je povratnik, kao i zbog uznemirenja javnosti - saopšteno je iz tužilaštva. Z. R. se na teret stavlja krivično delo ubistva, za koje je zaprećena kazna do 15 godina zatvora.

Znaju se tri i po godine

- Radojčin je ispričao da je M. T. upoznao pre tri i po godine u jednom kafiću i da mu je priznao da i dalje poseduje 1.900.000 falsifikovanih američkih dolara, koje mu je ponudio da pusti u promet, ali da njemu da deo, jer on to sam nije mogao pošto je bio u bekstvu zbog kazne od sedam godina zatvora, koja ga je čekala - otkriva izvor.

Navodno, nisu se dogovorili o tačnom iznosu, ali je on očekivao da dobije 90.000 dolara.

- Prilikom sledećeg susreta, predao sam mu torbu sa 1.900.000 lažnih dolara. Nikada mi nije dao nijedan dinar od ovog našeg dogovora, stalno je govorio da je neko pao zbog takvih stvari, a zatim je kupio marihuanu od tih para i da nema da mi da taj novac - ispričao je navodno Z. R. na saslušanju, i priznao da je prihvatio da se skriva u kući M. T. u Rakovici, koju on nije koristio jer je s porodicom živeo u drugom beogradskom naselju.

- Sve vreme sam mu ja održavao kuću, a on me je kinjio, nazivao me majmunom i volom, a ja sam morao da ćutim jer sam bio u takvom položaju da nemam gde da se sakrijem - navodno je ispričao osumnjičeni za ubistvo, koji je priznao da mu je te večeri pukao film, jer više nije mogao da trpi ponašanje M. T.

- U kuću je doneo taj revolver iz kog sam pucao, ali i policijsku značku, lisice i manji pištolj - ispričao je navodno Z. R.

Lagao da mu je ujak

Kako se nezvanično saznaje, on je potvrdio i da je u kuću u Rakovici nekoliko dana pre zločina M. T. doneo računare za rudarenje kriptovaluta, ali je izjavio da se on time nije bavio jer o rudarenju nije znao ništa. Podsetimo, posle zločina komšije su izjavile da je Z. R. rođak M. T., tačnije ujak, kom je dozvolio da živi u kući.

- Istragom je utvrđeno da nisu rođaci, ali je moguće da su tako govorili komšijama kako bi prikrili da je Z. R. zapravo begunac za kojim je raspisana poternica - dodaje sagovornik iz istrage.