NEKI SE ČAK I UBIJU! Prevaranti koji vrše egzorcizam svojim ritualima 'opsednute' vode ka TEŠKOJ DEPRESIJI! (FOTO)

Nije normalno da neko sebe smatra natčovekom i misli da će uspeti da nekoga "izleči". To je ozbiljna patologija i oni su za lečenje i duševne bolnice, kaže etnolog Jasna Jojić.

Građani Srbije zgroženi su potresnim snimkom iz Mladenovca na kom se čuje i vidi žena kako "isteruje đavola" iz devojčice, koja navodno ima autizam. To je podstaklo pitanje prevaranata koji vrše obrede egzorcizma!

Da su ovakvi obredi i dalje u Srbiji zastupljeni, posvedočili su stručnjaci sa kojima je Kurir razgovarao, a obavljaju se, kako navode, uglavnom u ruralnim sredinama.

Posledica može biti čak i samoubistvo "opsednute" osobe!

Konkretno, ovaj slučaj koji je alarmirao Srbiju desio se 22. maja, kada je majka troje dece otišla kod svoje porodice u Kovačevac, jer je, kako su mediji pisali, ostala bez krova nad glavom.

Njeno dvoje dece, prema tim navodima, boluje od autizma, a na snimku se vidi kako maloletna osoba, za koju porodica kaže da ima natprirodne moći, "leči" dete tako što uz urlike i jezive krike "isteruje đavola" iz devojčice dok ona vrišti. Majci ne daju da priđe... Očevidac, komšija, sve je snimio kako bi nadležne službe reagovale, a majka je sa decom nakon svega smeštena u sigurnu kuću.

Etnolog Jasna Jojić za Kurir kaže da ljude koji se bave takvim ritualima čak ne treba nazivati ni prevarantima, već - patološkim slučajevima.

- Ljudi koji se bave egzorcizmom po kućama uvereni su da mogu da pomognu. To je ozbiljna patologija i oni su za lečenje i duševne bolnice. Nije normalno da sebe neko smatra natčovekom i misli da će uspeti da nekoga "izleči". Ovakvi slučajevi se karakterišu kao zlostavljanje i podsećaju na horor filmove - rekla je ona, i dodala da u slučaj poput ovog iz Mladenovca mora da se uključi i policija, ali i Centar za socijalni rad zbog majke koja je dozvolila da se takvi obredi vrše nad detetom.

Jojićeva dodaje da obredi egzorcizma ostavljaju duboke posledice na osobu nad kojom se vrše.

- Takva zlostavljanja ostavljaju na osobu duboke traume, nepoverenje u društvo i okruženje. Prizori, bol i mučenje urezuju se u misli, što može da dovede i do duboke depresije i suicida - naglašava ona i ističe da posledice nisu samo individualne po osobu, već i po čitavo društvo.

Maltretirali su dete

Verski analitičar Željko Injac mišljenja je da autistično dete može imati teške posledice posle ovakvog obreda, jer je posebno.

- Poznato je da su autistična deca drugačija, inteligentna i veoma emotivno senzibilna, što će možda ostaviti posledice po to nevino dete koje je rođeno drugačije. Po mom mišljenju, ti ljudi sa snimka meni deluju kao opsednuti i oni su za posmatranje - rekao je on i dodao da se egzorcizmom ne može baviti laik, mora da radi sveštenik koji ima iskustva na tom polju, i to molitvom.

Verski analitičar Željko Injac kaže da Srpska pravoslavna crkva ima obred egzorcizma, ali da je to nešto što se ne primenjuje često i što ne radi bilo ko.

- Ti obredi se dešavaju u manastirima i hramovima, nema maltretiranja, vezivanja i sličnih filmskih scena. Tu se samo čita molitva za osobu koja ima problem - kaže Injac i objašnjava kako se raspoznaje osoba koja je opsednuta satanom:

- Postoje ljudi koji su agresivni prema onome što je svetinja za hrišćane, kada im se približe, na primer, mošti, ikone... To su oni kod kojih to nije izazvano veštački, tj. drogama ili alkoholom. Suština je da su to oni koji u svemu vide demone i time su opterećeni. Neki ih i prizivaju, pa ne mogu da ih se reše. Bilo je ljudi koje sam viđao u manastirima na obredima egzorcizma koji su namerno činili zlo na ratištima, pa došli da se izleče. Ima ljudi koji su spremni da napakoste, a molitvom osoba koja je stručna za to pokušava da im pomogne.

Isterivanje đavola kao crkvena regulativa

Mitropolit volokolamski Ilarion je 2020. godine uživo u programu nacionalnog TV kanala rekao da vernicima nije dozvoljeno sami da sprovede čin egzorcizma. Mitropolit Ilarion je predsednik Komisije za teologiju i teološko obrazovanje Ruske pravoslavne crkve, kao i rukovodilac odeljenja za spoljne crkvene odnose Ruske pravoslavne crkve.

- Ovaj obred ne može da sprovede ni bilo koji sveštenik, već samo oni koji su za to dobili blagoslov svog arhijereja - kazao je on i posebno naglasio da simptome mentalnih bolesti ne treba mešati sa zaposedanjem demona.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je kao organ starateljstva upoznat sa ovim slučajem, preneli su mediji juče. Reagovali su u skladu sa zakonom, procenom, procedurom i preduzeli neophodne mere iz svoje nadležnosti u odnosu na zaštitu i zbrinjavanje maloletne dece i majke.

