POSLEDNJA FOTOGRAFIJA PILOTA IZ JAKOVA: Nastala samo nekoliko sati pre nego što je UBIJEN!

Prijatelji pilota Vuka Jolovića (30) koji je juče sahranjen na Novom bežanijskom groblju i dalje tuguju za njim nakon što ga je osumnjičeni Đ. N. (23) izrešetao sa kalašnjikovim u nedelju u Jakovu kod Surčina.

Na društvenoj mreži Instagram jedan od Vukovih bliskih prijatelja okačio je niz zajedničkih fotografija sa brutalno ubijenim mladićem gde je između ostalog objavio i sliku sa groblja. Naime, na toj fotografiji se vidi Vukov grob koji je prekriven cvećem i dvojicu muškaraca, koji su pilotovi najbliži prijatelji kako stoje pored uz potresnu poruku.

- Sve je danas bato moj rečeno. Koliki si čovek bio i šta si nas sve naučio, od drugarstva, prijateljstva i bratstva. Kakav treba u životu biti, sa porodicom, sa svima! I sledićemo tvoj put Vučino! Živećeš večno u nama! Nije zbogom, nego doviđenja, do sledećeg našeg viđenja Vujo. Počivaj u miru - piše uz fotografiju.

Objavljena je i poslednja Vukova fotografija, samo nekoliko sati pre ubistva.

- Ovo bato moj nije kraj, srešćemo se negde opet ti i ja. Negde bolje, negde lepše - napisao je pilotov prijatelj uz isticanje kad je fotografija nastala - 29.maja 2022. u 19.11 sati.

Podsetimo, nakon samo nekoliko sati Đ. N. je ispred svoje kuće izrešetao Jolovića koji je bio u društvu brata i prijatelja. Naime, za sada nije poznat motiv ubistva, a postoji nekoliko mogućih verzija zločina gde se navodi da su njih dvojica imali sukob od ranije. Istraga će utvrditi sve detalje, a osumnjičeni se nakon dva dana koja je bio u bekstvu predao policiji.

Jolovića su juče na večni počinak ispratili porodica, rodbina i mnogobrojni prijatelji koji su se od njega oprostili sa četri govora, pre nego što je kovčeg sa njegovim telom spušten u raku. Međutim, prijatelji su nakon sahrane ostali na Vukovom grobu, a jedan od njih na Instagramu objavio je njegovu fotograiju uz tužnu poruku.

- Bio jednom jedan Vuk... Tako počinje bajka, takav je bio i tvoj život, bajkovit i nestvaran za poimanje običnog čoveka. Do narednog viđenja kume - stoji u opisu fotografije.

Inače, osumnjičeni Đ. N. saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je satima iznosio odranu. On je navodno priznao krivično delo, ali je tvrdio da se ne seća samog trenutka kad je ispalio hice. Osumnjičeni je naveo i da su ga Jolović i njegov brat maltretirali tri godine, a da misli da je to zato što on navija za Partizan, a oni navodno za Crvenu zvezdu.