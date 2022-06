DRAKULI PRETI 40 GODINA ZATVORA! Potvrđena optužnica za pokušaj ubistva Lazara Vukićevića BOMBOM ISPOD 'PORŠEA' na Vračaru!

Optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv Marka Drakule, kojom ga tereti da je pokušao da ubije Lazara Vukićevića 7. oktobra 2019. godine, kada je na Vračaru pod njegov automobil "porše" postavio eksploziv, potvrdjena je odlukom krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu.

Okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela: teško ubistvo u pokušaju za koje je zaprećena kazna do 40 godina zatvora, zatim nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora i teško delo protiv opšte sigurnosti za koje mu preti kazna od jedne do 8 godina zatvora.



Na rešenje krivičnog vanpretresnog veća Višeg suda u Beogradu okrivljeni i njegovi branioci imaju pravo da izjave žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Podsećamo, Drakula se sumnjiči da je podmetnuo eksplozivnu napravu ispod Vukičevićevog poršea, a kad je on bio u blizini, okrivljeni je daljinski aktivirao je eksploziv.

Vukičevića je odbacila detonacija. Zadobio je i lake povrede, dok mu je vozilo potpuno uništeno. Takodje eksplozijom je pričinjena velika materijalna šteta na više vozila koja su bila parkirana u neposrednoj blizini. Drakula se u istrazi branio ćutanjem, odnosno iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

On se nalazi u pritvoru zbog drugog predmeta u kojem je nedavno prvostepenom presudom osudjen na tri i po godine zatvora zbog sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti u pokušaju.

