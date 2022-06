SILOVAO PASTORKU (16) KAD JE IZAŠLA SA TUŠIRANJA? Majka slučaj prihavila policiji tek posle godinu i po dana, određen mu pritvor

Vozaču gradskog autobusa u Beogradu, B.N.(63) iz jednog sela kod Aleksinca koji je uhapšen pod sumnjom da je seksualno zlostavljao svoju pastorku, određen je pritvor do 30 dana.

Napastvovanje maloletnice se navodno dogodilo pre dve godine, u decembru 2020, a majka, odnosno supruga B.N. je to prijavila tek pre nekoliko dana.

- Rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu određen je pritvor protiv osumnjičenog B.N. na osnovu člana 211. st. 1 tac. 2 i 4. ZKP koji po tom resenju moze trajati najduze do 30 dana, odnosno do 1. jula 2022. godine - saopšteno je iz Višeg suda u Nišu.

Kako navode izvori, on je sačekao svoju pastorku koja je tada imala 16 godina da izađe iz kupatila nakon tuširanja, a onda je obljubio uz pretnje da nikome to ne kaže. Pastorka se u međuvremenu udala negde kod Jagodine, a sumnju na ovaj slučaj stavlja to što je majka čekala toliko dugo da prijavi slučaj.

Meštani njihovog sela apsolutno ne veruju u to da je B.N. napastvovao svoju pastorku.

- On je čovek vredan i radan, nema čoveka u selu koji ne sumnja u to, a znajući njega, ali i koketno ponašanje njegove žene. Nema tu nikakvog silovanja, nego je on nju napao posle jedne scene koju je zatekao, a koja je najgora za svakog supruga. Tako ga je ona prijavila za nasilje u porodici, ali i za to što se dogodilo pre dve godine, ako se dogodilo - kažu meštani.

Nakon pritvaranja, sledi istraga tužilaštva odnosno ispitivanje svedoka.