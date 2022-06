'MAJKO, SNEŽANA JE MRTVA!' Mama zaklane žene iz Barajeva otkrila mogući motiv zločina: ZORAN JU JE VIDEO S DRUGIM

Moja ćerka i Zoran su bili u vezi. I ranije su se svađali, tukli, voleli se i mirili, ali ovako nešto nisam očekivala. On je poneo nož, ušao je u njeno dvorište i ubio je! I da ga strpaju u zatvor, i da ga osude, pa čak i da ga ubiju, ja od toga nemam ništa! Mog deteta nema, ja sam nju izgubila i tu se ništa ne može.

Ovako počinje bolnu ispovest Ljiljana, majka Snežane Simić (47), koju je u nedelju ubio bivši emotivni partner Zoran P. (51), pa pokušao da presudi i sebi. Tragedija se dogodila u dvorištu Snežanine kuće u Barajevu, kada je Zoran došao kod nje i dok je kosila travu izbo je 10 puta po telu i sebi prerezao grkljan.

"Snežana je, majko, mrtva"

Nesrećna majka kaže da se Snežana razvela pre 13 godina, a da je sa Zoranom bila u vezi oko godinu dana.

- U nedelju sam bila kod kuće kada sam čula neku gungulu i žamor napolju. Izašla sam i videla drugu ćerku kako plače. Rekla je: "Pobili se Zoran i Snežana." Odgovorila sam da im nije ni prvi, a neće biti ni poslednji put, jer oni su imali probleme. Međutim, ćerka mi kaže: "Pa Sneža je, majko, mrtva. On je nju izbo nožem" - kroz plač priča Ljiljana i dodaje da je odmah otišla u ćerkino dvorište.

- Prvo su došle njene kolege iz Doma zdravlja Barajevo, jer ona je tamo radila kao medicinska sestra. Davali su joj infuziju, videla sam da je bočica bila zakačena za kosačicu, jer ona je kosila kad ju je on napao. Kada sam došla tu, policajac mi nije dao da priđem, dvorište je bilo ograđeno. Pitali su me da li hoću da vidim nož. On je tačno doneo nož od svoje kuće. Na njenoj ruci sam videla krv, imala je ubode po ruci i sa obe strane grudi - kaže majka ubijene žene.

Podsetimo, kao motiv jezivog zločina pominje se to što Snežana nije želela da se vrati Zoranu posle raskida. Kako su ispričale komšije, on je nju molio da se pomire, slao joj je poruke i non-stop je zvao telefonom, a u nedelju je, navodno, došao kod nje na kafu da se pomire. Međutim, ubrzo je otišao, ali se posle pola sata vratio i ubio je. Komšije su ispričale i da je Snežana samo tri dana pre smrti prijavila Zorana policiji, jer joj je navodno pretio.

Obilaziću joj grob

- Da li je on poludeo što je moja Snežana posle raskida s njim našla drugog? Da li je on nju zatekao s tim drugim prijateljem, ne znam, nisam bila tu - kaže Ljiljana i dodaje da sa Snežaninom decom iz prvog braka, koja su punoletna, i s njenim prvim mužem sprema sahranu ćerki.

- Sahrana će biti u sredu. Ja sam stara žena, dok budem mogla da joj obilazim grob, obilaziću. Kad ne budem mogla, tu su njene sestre i deca. Rekla sam unuku: "Birajte vi šta ćete da obučete vašoj majci, ja neću da se mešam. Hoćete li odelo ili pantalone, hoćete li haljinu... Vi odlučite." Snežana je radila u domu zdravlja i prvu i drugu i treću smenu, žrtvovala se za decu, školovala ih - očajna je majka.

"Ako moj sin preživi, to mi je još teže"

Gordana Pavlović, majka osumnjičenog Zorana, kaže da je on u bolnici i da ne zna da li će ostati živ. - On je u nedelju bio u garaži i radio, a onda je otišao i čula sam da je nju ubio. Sin mi je sada u bolnici, da li će ostati živ, ne znam. Ako preživi, počinio je teško ubistvo, preti mu doživotna robija, biće teško... To mi još teže pada, što nikad neće doći kući. Nije trebalo to da uradi. Nisam protiv nje, i ona je nečije dete. Loše je uradio, šta je njemu sve to trebalo, dve porodice je zavio u crno, decu ostavio bez roditelja - kaže Gordana i ističe da, koliko ona zna, njen sin i Snežana nisu imali problema, niti su se svađali. - Kobnog dana mi ništa nije rekao. Sve je bilo super. Odjednom se on izgubio i čula sam šta se desilo. On je inače mnogo dobar, ni sa kim se nije svađao, nikoga nikad nije udario. Ona je živela godinu dana kod nas, posle ga je napustila. Mnogo mi je teško, verujte mi. Gordana dodaje i da nije videla kad je Zoran uzeo nož iz kuće, ali da je prepoznala njihov nož na mestu zločina.