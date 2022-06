JEZIVO! 'ČAROBNIM KREMAMA' DEČAKE MAZAO PO GENITALIJAMA! Građani Apatina u šoku: Pedofil - major u penziji, važio za uglednog čoveka

Apatinac D. V. (71), koji je uhapšen zbog sumnje da je dečacima od 10 do 15 godina prodavao kreme "od kojih će postati muškarci" i njima ih mazao po genitalijama, na saslušanju je, navodno, priznao delo, ali je rekao da je to činio u najboljoj nameri da im pomogne, kao i da nije mislio da time čini krivično delo.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je učinio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju i krivično delo nedozvoljene polne radnje.

- Čim je Osnovno javno tužilaštvo obavešteno, brzo smo svi reagovali, što je jako važno. Odmah je saslušan i određen mu je pritvor od 30 dana. Sada se preduzimaju istražne radnje na osnovu kojih će se dalje postupati - potvrdila nam je Zorica Mirjanić, portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru.

Kako nezvanično saznajemo, ovog Apatinca, navodno vojnog penzionera, prijavili su najpre roditelji jednog deteta, a kada se pročulo, stiglo je još prijava. U njegovom domu, u kome je živeo sa suprugom, navodno su pronađena ulja kantariona, koja je sam pravio, razne kreme na prirodnoj bazi, čajevi, biljke u kesicama... Oduzeti su mu kompjuter i telefon, koji će ići na veštačenje.

Nezvanično, on je priznao da je dečacima nudio ulja i kreme, i to u poslednjih 15 godina, ali je rekao da je to radio u najboljoj nameri.

Hapšenje bivšeg majora ovih dana je glavna tema u Apatinu. NJegovi sugrađani ga opisuju kao kulturnog i odmerenog čoveka.



- Zaista ne možemo da verujemo. Zgroženi smo. Ali ne želimo da sudimo, za to je zakon tu - kaže nam Mirjana M.

Komentari na društevnim mrežama su pak mnogo oštriji. U njima Apatinci traže najstrožu kaznu ukoliko se optužbe ispostave tačne.

