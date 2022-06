PROGOVORILA ŽENA ČIJI SU SE BIVŠI MUŽEVI UMALO POKLALI: Otkriveno zašto je došlo do POTEZANJA NOŽA (FOTO)

N. N. (36) uhapšen je zbog sumnje da je pokušao da ubije svog školskog druga Ž. R. (36), kog je izbo nožem u levo rame, vrat i glavu, u ponedeljak oko 16 sati u Ulici Ljubomira Nikolića u Nišu. Motiv je navodno ljubomora, jer su i N. i Ž. bili u vanbračnoj zajednici sa istom ženom, M. M., sa kojom obojica imaju po jedno dete.

Prvo je Ž. bio sa M. M., ali su se nakon više od šest godina rastali, a onda je ona otpočela život sa njegovim drugom N. N., ali su se i oni, pošto su dobili dete pre tri godine, rastali.

- Nikola je došao juče kod mene i tražio da vidi dete. Ja sam primetila da je pripit i odbila sam. On je onda tu vikao i rekao mi je da će da mi polomi prozor ako ne izvedem dete. To je i uradio pivskom flašom. Zvala sam policiju, ali je on otišao. Da je na vreme stigla policija verovatno mu ne bi palo na pamet da ide kod mog prvog muža Željka, jer za tu ljubomoru nema potrebe - priča žena M. M. i dodaje da je do sada sedam, osam puta zvala policiju zbog nasilja u porodici. Inače, uhapšeni Nikola je već osuđen na šest meseci jer je tukao M. M., ali nije počeo da služi kaznu.

- Inače je dobar, ali kada popije iz njega izađe sva agresivnost - kaže M. M.

Drama

Stjuardesa pomogla povređenom

Ž. R. je prva u pomoć priskočila nekadašnja stjuardesa Anica Đaković. - Ovde sam kod momka i videla sam čoveka svog u krvi. Otišla sam do kola, uzela prvu pomoć i pomogla mu da što manje iskrvari jer je isečen blizu arterije. Liptala je krv, ali smo nekako uspeli da mu pomognemo dok nije stigla Hitna. Ruka mu je skroz poplavela, zaista užasni prizori - kaže Anica.

U Ulici Ljubomira Nikolića juče smo zatekli majku povređenog Željka R., koja kaže da se sve desilo veoma brzo.



- Ž. je pio kafu sa drugom kada su počele da mu stižu poruke od Nikole "da će da mu presudi". Željko mu je rekao da sada ima dokaz da mu je pretio i da će da ga prijavi policiji. Spremao se da ode po dete u vrtić i kada je izašao na ulicu, naišao je Nikola i počeo da ga bode. Drug je to video i uzeo metalnu palicu i tako ga je spasao. Da njega nije bilo, ne znam šta bi se dogodilo - kaže Radmila R.



Kako sazanejmo, deo sečiva noža ostao je zaglavljen u glavi Ž. R., a lekari prate njegovo stanje kako bi mogli da mu izvade to strano telo. U Kliničkom centu u Nišu kažu da je Željko R. sada van životne opasnosti.

- U ovom momentu je stabilan, svestan, komunikativan, sa prisutnom slabošću desne strane tela. Pod stalnim je nadzorom neurohirurga - kažu iz bolnice.

